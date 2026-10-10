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Dónde ver EN VIVO Betis vs. Osasuna por la jornada 8 de la LaLiga: TV y streaming online

Betis y Osasuna se enfrentan este domingo 11 de octubre, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Betis vs. Osasuna, LaLiga
Betis vs. Osasuna, LaLiga

El domingo 11 de octubre el Betis se mete en la fecha 8 de LaLiga con la chance de meterse todavía más arriba en la tabla. Enfrente va a tener a un Osasuna que necesita reaccionar rápido antes de que la zona baja se le pegue.

El Betis pelea el puesto 3 y quiere seguir prendido a los de arriba, mientras que Osasuna llega con la urgencia de cortar una racha que lo tiene sin ganar hace varias fechas. Para los verdiblancos es una chance de confirmar su buen arranque de temporada.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 10:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:30 hs
  • Argentina: 13:30 hs
  • Colombia: 11:30 hs
  • Perú: 11:30 hs
  • Chile: 13:30 hs
  • España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
  • Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
  • España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

La actualidad de ambos equipos

El Betis llega como tercero con 16 puntos en 7 partidos, una campaña sólida que lo mete en zona de pelea arriba. En su último compromiso empató 1-1 de visitante ante Deportivo, después de haber ganado como local ante Getafe y también como visitante frente a Villarreal, con lo cual suma dos triunfos y un empate en sus tres presentaciones más recientes.

Osasuna, en cambio, está mucho más complicado: marcha 14° con apenas 8 unidades en las mismas siete fechas. Viene de empatar 1-1 de local ante Rayo, pero antes de eso encadenó dos derrotas duras, un 0-4 como visitante ante Atlético y un 0-2 como local frente a Espanyol. El equipo navarro necesita puntos cuanto antes para no quedar enganchado con la parte baja de la tabla.

El historial entre Betis y Osasuna

El historial entre ambos tiene una clara inclinación hacia el Betis: de 42 enfrentamientos, los verdiblancos se impusieron en 23 ocasiones, Osasuna en 12 y hubo 8 empates. La diferencia también se nota en los goles, con 63 convertidos por el Betis contra 47 de Osasuna.

En los cruces más recientes la paridad se hizo más evidente: hubo empates en 2026, 2025 y 2023, aunque el Betis también sumó victorias claras como el 4-1 de 2022 o el 2-0 de 2025. Osasuna, de todos modos, logró dar el golpe en 2023 con un 3-2 que todavía se recuerda en Pamplona.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
12/04/2026Osasuna vs. Betis1-1Primera División
28/09/2025Betis vs. Osasuna2-0Primera División
11/05/2025Betis vs. Osasuna1-1Primera División
19/10/2024Osasuna vs. Betis1-2Primera División
05/05/2024Osasuna vs. Betis0-2Primera División
29/10/2023Betis vs. Osasuna2-1Primera División
22/04/2023Osasuna vs. Betis3-2Primera División
18/01/2023Betis vs. Osasuna2-2Copa del Rey
26/08/2022Betis vs. Osasuna1-0Primera División
03/04/2022Betis vs. Osasuna4-1Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Real Madrid vs. VillarrealSábado 10 de octubre13:0016:0021:00
Elche vs. CeltaDomingo 11 de octubre06:0009:0014:00
Real Sociedad vs. Deportivo La CoruñaDomingo 11 de octubre08:1511:1516:15
Racing de Santander vs. ValenciaDomingo 11 de octubre13:0016:0021:00
Levante vs. SevillaLunes 12 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Betis y Osasuna se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Betis suma 16 puntos en el torneo.
  • Osasuna suma 8 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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