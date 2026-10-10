Dónde ver EN VIVO Betis vs. Osasuna por la jornada 8 de la LaLiga: TV y streaming online

El domingo 11 de octubre el Betis se mete en la fecha 8 de LaLiga con la chance de meterse todavía más arriba en la tabla. Enfrente va a tener a un Osasuna que necesita reaccionar rápido antes de que la zona baja se le pegue.
El Betis pelea el puesto 3 y quiere seguir prendido a los de arriba, mientras que Osasuna llega con la urgencia de cortar una racha que lo tiene sin ganar hace varias fechas. Para los verdiblancos es una chance de confirmar su buen arranque de temporada.
Horario del partido
- México (CDMX): 10:30 hs
- Estados Unidos (ET): 12:30 hs
- Estados Unidos (PT): 09:30 hs
- Argentina: 13:30 hs
- Colombia: 11:30 hs
- Perú: 11:30 hs
- Chile: 13:30 hs
- España: 18:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
La actualidad de ambos equipos
El Betis llega como tercero con 16 puntos en 7 partidos, una campaña sólida que lo mete en zona de pelea arriba. En su último compromiso empató 1-1 de visitante ante Deportivo, después de haber ganado como local ante Getafe y también como visitante frente a Villarreal, con lo cual suma dos triunfos y un empate en sus tres presentaciones más recientes.
Osasuna, en cambio, está mucho más complicado: marcha 14° con apenas 8 unidades en las mismas siete fechas. Viene de empatar 1-1 de local ante Rayo, pero antes de eso encadenó dos derrotas duras, un 0-4 como visitante ante Atlético y un 0-2 como local frente a Espanyol. El equipo navarro necesita puntos cuanto antes para no quedar enganchado con la parte baja de la tabla.
El historial entre Betis y Osasuna
El historial entre ambos tiene una clara inclinación hacia el Betis: de 42 enfrentamientos, los verdiblancos se impusieron en 23 ocasiones, Osasuna en 12 y hubo 8 empates. La diferencia también se nota en los goles, con 63 convertidos por el Betis contra 47 de Osasuna.
En los cruces más recientes la paridad se hizo más evidente: hubo empates en 2026, 2025 y 2023, aunque el Betis también sumó victorias claras como el 4-1 de 2022 o el 2-0 de 2025. Osasuna, de todos modos, logró dar el golpe en 2023 con un 3-2 que todavía se recuerda en Pamplona.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|12/04/2026
|Osasuna vs. Betis
|1-1
|Primera División
|28/09/2025
|Betis vs. Osasuna
|2-0
|Primera División
|11/05/2025
|Betis vs. Osasuna
|1-1
|Primera División
|19/10/2024
|Osasuna vs. Betis
|1-2
|Primera División
|05/05/2024
|Osasuna vs. Betis
|0-2
|Primera División
|29/10/2023
|Betis vs. Osasuna
|2-1
|Primera División
|22/04/2023
|Osasuna vs. Betis
|3-2
|Primera División
|18/01/2023
|Betis vs. Osasuna
|2-2
|Copa del Rey
|26/08/2022
|Betis vs. Osasuna
|1-0
|Primera División
|03/04/2022
|Betis vs. Osasuna
|4-1
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Real Madrid vs. Villarreal
|Sábado 10 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Elche vs. Celta
|Domingo 11 de octubre
|06:00
|09:00
|14:00
|Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña
|Domingo 11 de octubre
|08:15
|11:15
|16:15
|Racing de Santander vs. Valencia
|Domingo 11 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Levante vs. Sevilla
|Lunes 12 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Betis y Osasuna se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Betis suma 16 puntos en el torneo.
- Osasuna suma 8 puntos en el torneo.