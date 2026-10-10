Dónde ver EN VIVO Betis vs. Osasuna por la jornada 8 de la LaLiga: TV y streaming online

Betis y Osasuna se enfrentan este domingo 11 de octubre, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

El domingo 11 de octubre el Betis se mete en la fecha 8 de LaLiga con la chance de meterse todavía más arriba en la tabla. Enfrente va a tener a un Osasuna que necesita reaccionar rápido antes de que la zona baja se le pegue.

El Betis pelea el puesto 3 y quiere seguir prendido a los de arriba, mientras que Osasuna llega con la urgencia de cortar una racha que lo tiene sin ganar hace varias fechas. Para los verdiblancos es una chance de confirmar su buen arranque de temporada.

Horario del partido

México (CDMX): 10:30 hs

10:30 hs Estados Unidos (ET): 12:30 hs

12:30 hs Estados Unidos (PT): 09:30 hs

09:30 hs Argentina: 13:30 hs

13:30 hs Colombia: 11:30 hs

11:30 hs Perú: 11:30 hs

11:30 hs Chile: 13:30 hs

13:30 hs España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

Sky Sports Mexico, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

DIRECTV Sports Argentina, DGO Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

DIRECTV Sports Colombia, DGO Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO

DIRECTV Sports Peru, DGO Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

DIRECTV Sports Chile, DGO España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

La actualidad de ambos equipos

El Betis llega como tercero con 16 puntos en 7 partidos, una campaña sólida que lo mete en zona de pelea arriba. En su último compromiso empató 1-1 de visitante ante Deportivo, después de haber ganado como local ante Getafe y también como visitante frente a Villarreal, con lo cual suma dos triunfos y un empate en sus tres presentaciones más recientes.

Osasuna, en cambio, está mucho más complicado: marcha 14° con apenas 8 unidades en las mismas siete fechas. Viene de empatar 1-1 de local ante Rayo, pero antes de eso encadenó dos derrotas duras, un 0-4 como visitante ante Atlético y un 0-2 como local frente a Espanyol. El equipo navarro necesita puntos cuanto antes para no quedar enganchado con la parte baja de la tabla.

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El historial entre Betis y Osasuna

El historial entre ambos tiene una clara inclinación hacia el Betis: de 42 enfrentamientos, los verdiblancos se impusieron en 23 ocasiones, Osasuna en 12 y hubo 8 empates. La diferencia también se nota en los goles, con 63 convertidos por el Betis contra 47 de Osasuna.

En los cruces más recientes la paridad se hizo más evidente: hubo empates en 2026, 2025 y 2023, aunque el Betis también sumó victorias claras como el 4-1 de 2022 o el 2-0 de 2025. Osasuna, de todos modos, logró dar el golpe en 2023 con un 3-2 que todavía se recuerda en Pamplona.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/04/2026 Osasuna vs. Betis 1-1 Primera División 28/09/2025 Betis vs. Osasuna 2-0 Primera División 11/05/2025 Betis vs. Osasuna 1-1 Primera División 19/10/2024 Osasuna vs. Betis 1-2 Primera División 05/05/2024 Osasuna vs. Betis 0-2 Primera División 29/10/2023 Betis vs. Osasuna 2-1 Primera División 22/04/2023 Osasuna vs. Betis 3-2 Primera División 18/01/2023 Betis vs. Osasuna 2-2 Copa del Rey 26/08/2022 Betis vs. Osasuna 1-0 Primera División 03/04/2022 Betis vs. Osasuna 4-1 Primera División

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Real Madrid vs. Villarreal Sábado 10 de octubre 13:00 16:00 21:00 Elche vs. Celta Domingo 11 de octubre 06:00 09:00 14:00 Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña Domingo 11 de octubre 08:15 11:15 16:15 Racing de Santander vs. Valencia Domingo 11 de octubre 13:00 16:00 21:00 Levante vs. Sevilla Lunes 12 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis

Betis y Osasuna se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.

se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Betis suma 16 puntos en el torneo.

suma 16 puntos en el torneo. Osasuna suma 8 puntos en el torneo.