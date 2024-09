Atlético de Madrid fue uno de los grandes protagonistas del último mercado de pases. La gran inversión del equipo del Cholo Simeone despertó la expectativa de los hinchas y de sus propios futbolistas, que todavía no consiguieron el mejor funcionamiento colectivo. El domingo apenas pudo rescatar un empate en la visita a Rayo Vallecano, luego de arrancar perdiendo, y esa actuación provocó una fuerte autocrítica de Koke, el capitán del conjunto donde juega Julián Álvarez.

“No venimos aquí y ganamos por la camiseta. Todos tenemos que correr y hoy en día quien no corre aquí no puede jugar. En la primera parte no hemos tenido la actitud que debíamos tener“, declaró Koke en el final de la transmisión de Movistar. “El segundo tiempo ha sido diferente. Nos hemos encontrado mejor, se ha visto otro Atlético de Madrid, jugando a otra cosa a la que en el primer tiempo no hemos jugado”, agregó.

Atlético de Madrid venía de ganar en la semana por la Champions League, pero sufriendo y teniendo que remontar el resultado, ya que a los 4 minutos del primer tiempo ya estaba perdiendo frente al RB Leipzig. Son varios los partidos en los que arranca abajo en el marcador y tiene que redoblar esfuerzos para recuperarse. “No hemos estado en el primer tiempo. Nos ha faltado de todo. En el segundo hemos cambiado la imagen. No puede ser que salgamos así en el primer tiempo“, remarcó Koke, en un claro mensaje para sus compañeros.

Al Cholo se lo vio muy preocupado durante la visita a Vallecas. (Foto: Imago)

La respuesta de Simeone a Koke

“Eso lo dijo Koke. Yo lo que digo es que el equipo tuvo más situaciones que juego en el primer tiempo. Seguro”, comentó Simeone cuando le preguntaron por la declaración del capitán del Atlético de Madrid. El Cholo no quiso entrar en polémica, aunque marcó la diferencia entre los primeros 45 minutos y los finales: “Todos los que participaron en el segundo tiempo generaron adrenalina. Me voy contento por el segundo tiempo, por la reacción. Pudimos haber ganado”.

Con el empate 1-1, Atlético de Madrid quedó en la cuarta posición de LaLiga con 12 puntos, productor de tres victorias (a Girona, Athletic Bilbao y Valencia) y tres empates (contra Villarreal, Espanyol y Rayo Vallecano). Así, entonces, pasadas las primeras seis jornadas ya está a seis unidades de Barcelona que ganó todos sus compromisos.