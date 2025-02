Courtois se deshace en elogios a Simeone a la espera de un posible Real Madrid vs. Atlético de Madrid en la Champions

La victoria del Real Madrid ante Manchester City termina el playoff de la UEFA Champions League con claras conclusiones. La casa blanca, de la mano de un Kylian Mbappé estelar, derrumbo a todo el equipo de Pep Guardiola y ahora mismo espera por un sorteo de octavos de final donde si la suerte quiere, habrá doble duelo ante Atlético Madrid y Diego Pablo Simeone. A la espera de lo que ocurra, Thibaut Courtois elogió al Cholo y una historia que considera irrepetible al otro lado de la capital de España.

Todo ocurrió en una charla con Rio Ferdinando donde Courtois repaso su carrera. Una que en Real Madrid ha tocado el cielo con las manos, pero que empezó a darse a conocer en un Atlético Madrid donde incluso el belga pudo quitarle a los merengues la Champions del año 2014 en la ciudad de Lisboa. Thibaut, quien ha tenido algunos roces con el Cholo desde su arribo al Santiago Bernabéu, no dudó en elogiarlo por todo lo alto. Habla de una personalidad especial donde las haya.

“¿Que cómo crea esa atmósfera que se ve en la TV? La energía la aporta desde su carácter, habla mucho con el equipo. Me acuerdo de que antes de una final contra Real Madrid, creo que el Atleti llevaba como doce años que no le ganaba al Madrid, tuve una charla a solas con él y con el Mono Burgos y te decía: ‘¡Eres el mejor, mañana la vas a romper!’. Y te ibas a la cama como… ¡Buahhh! Pensando en ello”, comenzaba analizando un Thibaut Courtois que con Simeone llegó a jugar en hasta tres temporadas. La final de Copa del Rey ganada a Real Madrid en el Bernabéu, punto más alto a nivel emocional.

Courtois y su llegada a la casa blanca fue tomada para muchos como una traición al Atlético. No han sido pocas las veces que incluso su placa en los aledaños del estadio se ha visto vandalizada. El belga no se arrepiente de ser colchonero en el pasado y considera que sin el Cholo, no hubiera llegado tan alto: “Fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Cuando Simeone llegó en invierno (de 2011) de pronto defendíamos mejor, hicimos seis porterías a cero…El día de partido te ponía un vídeo de una película con un discurso, siempre encontraba estas cosas que hacían que sacaras algo de ti”.

Simeone, una personalidad irrepetible para Courtois: GETTY

“Los jugadores iban por encima de su nivel, y podían hacerlo porque tácticamente también era muy bueno. Sabía cómo activarnos. Es un entrenador especial. Y creo que siempre encuentra una forma de reinventarse a sí mismo, porque ha estado allí muchos años y sigue siendo genial. Me encantaría verlo en otro país, pero imagino que es feliz allí”, finalizaba Courtois alrededor de lo que es competir con Simeone en el día a día. Mañana sabrán si nuevamente tendrán que verse las caras en la Champions. El sorteo da como otra opción al Leverkusen de Xabi Alonso. Morbo servido.

Los números de Courtois con Simeone

Desde el verano del 2011 hasta el del 2014 se dio todo. Un total de 154 partidos componen una historia donde Thibaut apenas recibió un total de 125 goles y donde se ganaron hasta cuatro títulos. Copa del Rey 2013, LaLiga del 2014, Europa League 2012 y aquella Supercopa de Europa vs. Chelsea donde Falcao marcó tres goles, las claves de una relación que ahora es una rivalidad en la ciudad de Madrid.

Las claves del sorteo de la Champions

Será el ultimo de la presente campaña. Conoceremos todos los posibles enfrentamientos hasta la llegada de la final de Múnich. Atlético Madrid puede medirse con Real Madrid o Bayern Múnich, y siempre lo hará con el partido de vuelta en su casa. Las fechas pactadas por UEFA, concretamente los días 4 y 11 de marzo del 2025. Recordemos que Simeone y sus hombres nunca pudieron eliminar a Real Madrid en la Copa de Europa. Morbo servido para mañana.

