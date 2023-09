Sergio Ramos rechazó ofertas millonarias de Arabia Saudita, Turquía y hasta del Manchester United para regresar al Sevillatras 18 años, pero los Ultras del club blanquirrojo no olvidan ni perdonan su salida, casi dos décadas atrás.

Tras ser presentado oficialmente, hacer sus primeras declaraciones en las cuales destacó que “tenía una deuda” con el club y entrenar con sus nuevos compañeros, no todo es color de rosa para el defensor de 37 años, que todavía debe ganarse nuevamente el favor de los aficionados más acérrimos del club.

El mensaje de los Ultras del Sevilla al fichaje de Sergio Ramos

Esta mañana las cuentas oficiales de Biris Norte, el círculo de ultras del Sevilla, lanzó un comunicado oficial, en el que repudian directamente el regreso de Ramos luego de su salida al Real Madrid en 2005.

Y es que mientras muchos fanáticos casuales disfrutan de la oportunidad de verlo vestir la camiseta una vez más, ellos creen que se trata de una movida que beneficia sólo al interés de los directivos.

“Como grupo ultra del Sevilla FC desde hace 50 años queremos expresar nuestro rechazo a quienes propusieron este fichaje. No nos mueve el odio ni el rencor, sino el amor y el orgullo por nuestro club, su historia y su afición”, afirmaron.

También destacaron sus diferencias con la presente dirigencia del Sevilla: “Este comunicado va dirigido especialmente a la directiva del Sevilla FC, porque consideramos que, con cada decisión, se aleja más de un modelo que respete nuestra forma de sentir el escudo.”

El comunicado de los Ultras

El comunicado completo de la Biris Norte ante el fichaje de Sergio Ramos es el siguiente:

Por qué Sergio Ramos se fue del Sevilla y su afición no lo quiere

Como contexto a toda esta historia, cabe recordar que en 2005 la salida de Ramos fue muy turbulenta. En aquel momento el jugador habría pedido un contrato “de toda la vida” y “cobrar como extranjero”, para finalmente salir al Real Madrid, quien llegó con una oferta que superaba por mucho lo que podía ofrecer el Sevilla.

José María del Nido, Presidente del Sevilla en aquel entonces, rechazó por completo la petición de Sergio Ramos, y se habló de que el jugador había dejado el club luego de que el Madrid pagara su cláusula. Sin embargo, Ramos desmentiría esto más adelante, alegando que el Madrid y Sevilla llegaron a un acuerdo por su pase y que se le había mentido al aficionado sevillista.

“Se le mintió al sevillismo y eso es lo que hizo que a mí se me recibiera de una manera muy dolorosa. No perdonaré nunca el dolor que pasaron mis abuelos o mis padres, que no pueden pisar a día de hoy el campo del Sevilla”, destacó en su momento Sergio Ramos.

Veremos si Sergio Ramos tiene tiempo de recomponer su relación con el aficionado del Sevilla en su segunda etapa en el club, al que llega luego de ganarlo todo con la Selección Española y el Real Madrid, así como un paso no muy feliz por el PSG.