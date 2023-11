Barcelona recupera a Gavi tras una rotura de ligamentos y daños en el menisco que sigue siendo noticia. El joven del conjunto culé empieza un proceso de recuperación que puede alárguese más que de lo que se esperaba tras el diagnostico. 2025, el objetivo que algunos se ponen pensando en volver a contar con el motor de Xavi o La Roja.

Pablo Gavi tiene rotos los cruzados de la rodilla y afectado el menisco externo. El peor de los escenarios teniendo en cuenta que se despide de la temporada, de los Juegos Olímpicos y la Eurocopa de Naciones. Eso sí, por medios como AS o COPE consultan expertos que hablan de una lesión que invita a correr y que puede alargarse más allá de los 8-10 meses. No por el daño en la rodilla del joven, si por los riesgos de una recaída en Barcelona. También por el cambio constante que tiene un cuerpo que apenas llega a los 19 años. Se tiene en claro que no jugará con la selección hasta el 2025.

“La bronca con el Barça es descomunal”, dicta AS sobre la lucha entre el Camp Nou y la Federación. Se habla de irresponsabilidades por convocar a Gavi para un duelo ante Georgia donde solo había una primera plaza de la Eurocopa en juego. Se acusa igualmente desde Cataluña a la RFEF de no tratar de manera correcta las primeras molestias del jugador. Se acerca una operación con el especialista que ya atendió en dicha zona a Alexia Putellas o Carles Puyol en el pasado. Por Montjuic no cuentan con Gavi antes del mes de agosto para que empiece a entrenarse.

Por la capital española el mejor de los diagnósticos habla de 10 meses. Esto únicamente para poder entrenarse con un aval médico. Luego habrá que ganar musculatura, confianza, ritmo y soltura con una zona del cuerpo que nunca vuelve a ser igual tras una rotura. Clave cuidar la cabeza del joven y rodearle de una salud mental que le permita volver del golpe más duro de su carrera. El peor de los escenarios para verle con continuidad en un campo de fútbol, 2025.

España no cuenta con el hasta el inicio de las Eliminatorias de UEFA para el Mundial 2026. Convocarle antes sería irresponsable para la Federación como cuentan desde AS. Gavi, baja sensible en la Eurocopa, ya trabaja en pro de volver a ser ese león en cuerpo de niño que maravilló a todos en LaLiga. El Barcelona será indemnizado con más de 3 millones de euros por parte de FIFA. Marzo 2025, el regreso a La Roja.

El reemplazo de Gavi en Barcelona

Se analiza por Montjuic ir al mercado. No hay muchas opciones de élite y si bien todos saben que los Gavi que entrega las ventanas de transferencias son imposibles, Xavi necesita efectivos. Pablo Torré, jugador de los culés cedido en Girona gana enteros. Habría que pagar una pequeña compensación a la revelación de LaLiga.

Gavi, uno más de la enfermería del Barcelona

No es el único. El mediocentro ha dicho adiós a la temporada. Un hito que hace a Xavi mirar a una plantilla donde hay varias bajas de peso para lo que viene. Frenkie De Jong (esguince de tobillo), Marc Andre Ter Stegen (problemas en la espalda) y Sergi Roberto (lesión muscular), las piezas que habrá que ver si llegan o no contra Rayo Vallecano el sábado.