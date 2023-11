La lucha de las ligas nacionales contra entes como FIFA y UEFA tiene un nuevo capítulo. LaLiga Española confirma que ha puesto denuncias ante Zúrich por los calendarios que vienen por delante de cara al 2026 y pensando en el Mundial del centenario. Las lesiones de jugadores como Gavi, Eduardo Camavinga y Vinicius preocupan en una patronal donde su CEO confirma todo en COPE. El TAS se hará cargo.

Óscar Mayo dejó en claro que no se con buenos ojos las decisiones unilaterales de FIFA. No solo en relación con la elección de sedes de la Copa del Mundo (Arabia Saudita), sino igualmente alrededor de los formatos y tiempos que tendrán las Eliminatorias pensando en el 2030. La lucha pasa a los tribunales: “Todas las partes tenemos que hablar y el calendario hay que revisarlo. Lo estamos diciendo a FIFA y lo hemos denunciado: no puede tomar esas medidas sin contar con las ligas”.

¿Qué protesta LaLiga? Concretamente los nuevos tiempos del calendario para la temporada 2026/2027. FIFA ha decidido que sus ventanas de selecciones tengan desde dicho momento y pensando en el 2030 un giro total pensando en cada convocatoria de las naciones. Estas pasarán de los ocho días actuales hasta un total de 16. Todo esto para incluir cuatro partidos en un solo viaje desde Europa a cada rincón del planeta por las Eliminatorias. En vez de 9 fechas hablaríamos de casi solo 4. Puede parecer positivo, pero LaLiga defiende que nadie les ha consultado.

21 de septiembre del 2026 al 6 de octubre del 2026 es el primer ejemplo. Algo que choca de lleno con los calendarios de las ligas locales, sus copas nacionales e igualmente con los partidos de torneos como la UEFA Champions League. LaLiga denuncia un calendario de selecciones donde ve a FIFA yendo solo y sin consultar a los otros actores de este juego. En CONMEBOL, donde cada desplazamiento tiene un promedio de 3.5 horas de vuelo, preocupa seriamente la salud de los jugadores ante tantos viajes y cambios de altitud, temperatura y hasta zona horaria.

El TAS tomará la denuncia del ente dirigido por Javier Tebas. LaLiga ve inviable perder a sus jugadores durante periodos de casi tres semanas. Cambiar los formatos de los torneos y el número de integrantes de estos para acoplarse a los deseos de Gianni Infantino, imposible para Óscar Mayo: “No podemos quitar a dos clubes de la ecuación y quedarnos con 18 para tener menos partidos…No tiene sentido”.

Los lesionados de la Fecha FIFA

Camavinga, Zaire-Emery, Vinicius, Gavi, Oyarzabal, Ter Stegen, Mandi, Muriqi, Ocampos, Haaland, Onana, Rashford, Bowen, McKennie, Antonio, Bastoni, Miretti, Vicario, Eriksen y Ochoa. Todo esto solo en una semana y media. Se hablará de mala suerte o coincidencias, pero clubes y ligas ven un gran problema llamado calendario donde medidas como las propuestas por FIFA están lejos de sumar.

La otra propuesta de FIFA para calendario

Es una tan simple como reducir todos los procesos de Eliminatorias a un solo mes de competencia. Este llegaría en los veranos previos a los Mundiales y para evitar que se sigue cargando de encuentros el calendario. MARCA desvela dicha información pero duda de gran manera que esta tenga la aceptación de los clubes.