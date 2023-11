De un lado 12, del otro 8 y todo esto cuando todavía quedan encuentros pendientes de una Fecha FIFA donde LaLiga paga los platos rotos de un calendario patas arriba. Barcelona y Real Madrid, con 20 bajas de peso en pleno noviembre y con media temporada todavía por delante. Gavi, el último en sufrir una lesión de peso que apunta a ligamentos cruzados. Esta tarde se confirmarán todos los pronósticos.

El volante de La Roja y ese extraño giro ante Georgia hacen temerse el peor de los diagnósticos. En una jornada de selecciones donde Real Madrid perdió hasta el 2024 a piezas como Vinicius o Eduardo Camavinga, tanto Barcelona como los merengues estallan por una serie de decisiones en el mundo de los torneos internacionales que les pasan factura como nunca. Medios como MARCA o Sport dejan en claro que los gigantes de LaLiga no comprenden por qué en menos de seis meses de temporada, FIFA obliga a sus jugadores a tres ventanas de selecciones.

La ecuación se hace más difícil de digerir cuando se mira la enfermería. Barcelona verá como Gavi se suma a otras 11 lesiones de peso en lo que vamos de temporada. Iñigo Martínez, Ronaldo Araújo, Pedri, Frenkie De Jong, Raphina, Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Jules Koundé, Alejandro Balde, Sergi Roberto y Ter Stegen ya han caído. Se culpa desde el Camp Nou a un calendario donde la pretemporada fue más corta gracias a Qatar 2022 y los torneos de FIFA.

Real Madrid sufre el mismo destino. Camavinga tiene lesión de ligamentos, Vinicius una rotura que le saca hasta febrero y una lista de lesiones que no se ve compensada por los pagos de FIFA. Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Dani Ceballos, Thibaut Courtois, Arda Guler, Kepa y Eder Militao, los precedentes a un nuevo paso atrás en la temporada de los merengues. Varios no vuelven hasta marzo-abril e incluso hay casos donde no hay fecha de retorno.

Pero la situación sobrepasa LaLiga. Europa entera paga las consecuencias de un deporte donde no hay lugar para un descanso optimo y donde se acumulan los nuevos torneos creados por clubes-ligas-UEFA-FIFA. Manchester City por ejemplo, tiene ahora mismo solo 13 jugadores de campo para medirse con Liverpool. La lesión de Erling Haaland, sumadas a las de Nunes, Kovacic, Aké y Ederson hacen recordar viejas críticas de Pep Guardiola: “Hasta que los futbolistas no se planten esto no va a parar”.

Gavi, out de Barcelona y la selección

Salvo giro de 180 grados el volante de Barcelona dice adiós a la temporada. También lo hará pensando en la Eurocopa de Naciones de Alemania 2024 y en esos Juegos Olímpicos de París donde se contaba con su presencia. Muchos mensaje de apoyo desde Cataluña a un joven que ayer apenas pudo disputar 23 minutos en Valladolid y ante Georgia.

Lesiones de peso en toda Europa

Gavi, Camavinga y Vinicius por LaLiga, pero hay muchos más. En apenas 8 días de Fecha FIFA han caído en Europa fichas como Mikel Oyarzabal, Andre Onana, Eriksen, Bastoni y Zaire Emery. El viejo continente pide soluciones para un problema llamado calendario que no encaja en las cuentas de nadie.