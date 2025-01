Joan Laporta anunció que el Barcelona vuelve a la regla 1:1

Luego de los últimos acuerdos comerciales que pudo cerrar Joan Laporta, en primera instancia, para inscribir a Dani Olmo y a Pau Víctor para la segunda parte de la temporada 2024/2025 (ambos estuvieron en riesgo de quedar inhabilitados para jugar por seis meses), el Barcelona llegó a la tan ansiada regla 1:1 (la norma que estableció LaLiga en la que decretó que los clubes pueden invertir en fichajes por la misma cantidad de dinero que ingrese mediante ventas o ahorro salarial. Es decir, por cada euro generado, se puede gastar un euro en nuevas incorporaciones).

Al respecto, la autoridad máxima de la institución culé, que en el plano deportivo arrancó el 2025 de la mejor manera gracias a la goleada 5 a 2 del elenco de Hansi Flick sobre el Real Madrid de Carlo Ancelotti en la Final de la Supercopa de España que se disputó en Arabia Saudí, brindó una conferencia de prensa este martes 14 de enero para dar las buenas noticias a los hinchas blaugranas.

“Las últimas dos semanas se han producido dos hechos que confirman algunas cosas y desmienten otras. El primer hecho es que volvemos a la regla 1:1 y volvemos a fichar con normalidad. Esto nos permite inscribir a jugadores como Dani Olmo y Pau Víctor”, fue lo primero que dijo Joan Laporta en el contacto con los periodistas en la mañana de España.

En esa misma línea, el directivo explicó cómo llegó el Barcelona a esta solvencia financiera: ”Para llegar al 1:1 hemos tenido que firmar contratos como el de Nike, el mejor contrato con ropa deportiva del mundo del fútbol. Esto también desmiente a aquellos que dicen que el club da mala imagen o está mal gestionado”.

Del mismo modo, resaltó la labor de sus compañeros de comisión: ”Esto se ha completado. De tal manera que no ha sido improvisando, ni por azar, ni por impulso del presidente. Se ha he hecho porque hemos trabajado bien. Desde un primer momento hemos ido consolidando un plan estratégico que es muy detallado y evaluado semanalmente por los órganos del club. También gracias al talento, al conocimiento, inteligencia, audacia y valentía de los ejecutivos del club. Están trabajando muy bien. No nos hemos rendido nunca. Y se ha conseguido porque queremos al Barça”.

El regreso al Camp Nou todavía con fecha indeterminada

Joan Laporta aprovechó la rueda de prensa para aclarar que todavía no hay una fecha establecida para reabrir las puertas del Camp Nou: “Estamos levantando un estadio nuevo. No es una remodelación, es levantar un nuevo estadio. Y volveremos lo antes posible, cuando se pueda. Este nuevo Camp Nou es la llave de generación de nuevos ingresos los próximos años”.

Publicidad

Publicidad

Laporta apunta que está a gusto con Hansi Flick

”Mientras se están apuntando estos hechos, los culés estamos gozando de una plantilla comprometida, con gente de la casa, con un entrenador excepcional como Flick. Este grupo está muy reforzado en el aspecto físico, gracias al trabajo de Julio Tous y su equipo. Y esto gracias a nuestro director de fútbol, Deco, y su equipo, que nos permite vivir noches como las de Jeddah”, destacó Laporta.

ver también Barcelona podría retornar al Camp Nou mucho antes de lo esperado