El anti récord que firmó Carlo Ancelotti tras la goleada recibida por Barcelona

Barcelona es el nuevo campeón de la Supercopa de España. 5-2 vencieron los hombres de Hansi Flick a un Real Madrid que nunca se sintió superior en Yeda. La casa blanca del fútbol cae en el segundo Clásico de la temporada y con una nueva goleada que pone en el ojo del huracán a Carlo Ancelotti. El italiano firma un anti récord ante el rival de toda la vida y se queda sin la posibilidad de levantar los 7 títulos en disputa hasta finales de temporada. Se viene la Copa del Rey y el regreso de LaLiga.

Todo pasa por entender como Barcelona ha marcado al menos 4 goles en dos Clásicos consecutivos por primera vez en su historia y en todas las competiciones. 0-4 en LaLiga y 2-5 de la Supercopa de España componen la marca en sí. Hablamos de la primera vez que sucede en un Clásico desde que Real Madrid lo hiciera en 1963 (5-1 y 4-0). El conjunto culé le toma la receta a un equipo que con Carlo Ancelotti al frente, vuelve a quedar en deuda durante un encuentro de máxima exigencia.

“Han marcado de manera muy sencilla los goles y no hemos trabajado bien ni a nivel colectivo ni individual porque hemos perdido muchos duelos. Estamos tristes y decepcionados y con la tristeza nos tenemos que ir a casa. Así es el fútbol. Nuestra tristeza es la de nuestra afición, pero no hay otra que mirar hacia delante y recuperar la buena dinámica que hemos tenido hasta este partido”, reflexiones de un Carlo Ancelotti que en rueda de prensa no dudó en poner al Barcelona como el gran merecedor del título. Es la primera derrota de Real Madrid en una final desde enero del 2023 y un nuevo aviso de cara a un semestre donde los blancos tendrán hasta cuatro copas en disputa.

No fue una noche sencilla en Arabia para la casa blanca. Ni siquiera el tanto de Kylian Mbappé en el inicio del choque evitó una goleada que pudo ser mayor de no ser por las atajadas de Thibaut Courtois y la expulsión de Wojciech Szczęsny. Tras una semana marcada por la inscripción de Dani Olmo y por toda la polémica alrededor de esta, Barcelona levanta el primer título de la era Hansi Flick y en una final donde apenas hubo dudas sobre el nivel de cada uno de los presentes. Diario MARCA en España habla de reuniones en las próximas horas y entre Carlo Ancelotti con varios de los miembros de la junta directiva del Real Madrid. No debería darse ningún giro de 180 grados en cuanto a la continuidad del italiano.

Los próximos partidos del Real Madrid

Los octavos de final de la Copa del Rey marcarán el regreso al césped el día jueves para la casa blanca. Celta de Vigo irá al Bernabéu antes de que también lo hagan Las Palmas y RB Salzburgo por la UEFA Champions League. Tras esto y antes de que finalice enero, los hombres de Carlo Ancelotti irán a Valladolid como Brest para finalizar prácticamente la mitad de la temporada. ¿Refuerzos? De momento no se esperan.

Gritos de Messi, Messi a Real Madrid por Arabia

Los culés presentes en el King Abdullah Sports City no tuvieron piedad con los jugadores blancos. En varias ocasiones y cuando las cámaras apuntaban a Vinicius, se escuchó a los 60.000 asistentes al recinto gritar por Lionel Andrés Messi en un territorio saudí donde no nos olvidemos que Al-Hilal llegó a ofrecerle más de 1000 millones tras dejar PSG y antes de unirse al Inter Miami. Fiesta blaugrana en Oriente Medio.

