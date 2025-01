La primera decisión del Real Madrid tras perder con el Barcelona en la Supercopa de España

La derrota sufrida con el Barcelona en el King Abdullah Sports City de la ciudad de Jeddah, Arabia Saudí, no fue una más para el Real Madrid de Carlo Ancelotti. Es que se trató de la definición de la Supercopa de España 2024/2025, con la cual la Casa Blanca podía igualar el palmarés de su eterno rival en la competencia (ahora quedó 13 a 15 a favor de la institución de la Ciudad Condal).

No obstante, el Merengue perdió y por 5 a 2, lo que, claramente, agravó el ambiente, puesto que el abultado marcador, de alguna forma, se añadió al 4 a 0 que los de Hansi Flick le propinaron por LaLiga el pasado 26 de octubre y en el mismísimo Santiago Bernabéu (además, para colmo de males, el Clásico de España que se jugó en la pretemporada también se lo llevó el Barça por 2 a 1).

Frente a este panorama de alerta máxima, en el Real Madrid llegaron a la conclusión de que precisan acudir al mercado de pases. Y dada la fecha, conforme al periódico Marca, se inclinarán hacia el mercado de invierno, en el cual tienen tiempo para sumar alternativas hasta el 3 de febrero próximo.

¿En qué puesto consideran que necesitan refuerzos? Principalmente, en el de lateral derecho. El 5 a 2 en la Supercopa de España dejó en evidencia que el conjunto de la capital española extraña demasiado a Dani Carvajal (quien padeció en octubre del 2024 una rotura de ligamentos que lo alejó del resto de la temporada).

Lucas Vázquez no está cumpliendo con las expectativas y la idea de retrasar unos metros a Federico Valverde no corre (el medio citado apunta que, si bien se planteó hace semanas, el escenario devastador que dejó la caída con el Barcelona no brinda margen para andar haciendo parches en LaLiga o en la UEFA Champions League).

Alexander Arnold, el apuntado por el Real Madrid

Todos los cañones apuntan a Trent-Alexander Arnold. El lateral derecho del Liverpool desde hace semanas es vinculado con el Real Madrid. Es del interés de Carlo Ancelotti y de Florentino Pérez. Por eso, se daba por descontado que podía llegar a mediados del 2025, dado que se le acaba el contrato con la institución británica.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, la urgencia podría provocar que su arribo a España se precipite. Pero claro, no será con la facilidad con la que se daría en el verano, pues su cláusula de rescisión es de 75 millones y el Liverpool tampoco está dispuesto a desarmarle el esquema a Arne Slot que consiguió ser líder tanto en la Premier League como en la clasificación de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

ver también Ni Vinícius ni Kylian Mbappé: el candidato que asoma para ganar el Balón de Oro 2025