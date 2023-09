La relación del Atlético de Madrid (cuerpo técnico, directivos y afición) con Joao Félix estaba totalmente quebrada, por lo que era inviable que se mantuvieran juntos para la campaña que acaba de comenzar. En ese escenario apareció el Fútbol Club Barcelona que aprovechó, además, las ganas del futbolista por vestir de blaugrana.

Tan grande era el deseo del portugués por escapar de la institución de la capital española que no le importó tener que resignar cifras deslumbrantes para encontrar con Xavi Hernández la continuidad que el Cholo Simeone no le estaba dando (apenas formó parte de la lista de concentrados en los primeros tres partidos del Colchonero en LaLiga, pero no sumó ni un minuto en cancha).

Al respecto, el periódico A Bola de Portugal publicó cifras estimadas de cuánto perdió Joao Félix por dejar al Atlético de Madrid para arribar al FC Barcelona. En primer lugar, el elenco rojiblanco le pagaba seis millones de euros por temporada, mientras que el Culé acordó una contraprestación de 400 mil euros hasta mediados del 2024. Es decir, de movida soltó cerca de cinco millones.

Y aparte de eso, el Aleti le exigió para dejarlo ir a Cataluña que renovara su contrato hasta junio del 2028, pero con una reducción del salario a tres millones netos a partir de junio del 2024. En otras palabras, aceptó pasar a cobrar el 50 % de lo que tenía estimado, lo que se traduce de 24 a 12 millones, lo cual, entre una cosa y otra, da un total aproximado de 17 millones de euros.

¿Cuándo juega el FC Barcelona ante el Real Betis por LaLiga?

El Fútbol Club Barcelona de Xavi Hernández volverá a presentarse por LaLiga tras la fecha FIFA. Reactivará su participación contra el Real Betis el sábado 16 de septiembre a las 21:00 horas de Europa Central en el Estadio Olímpico de Montjuic.