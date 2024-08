LaLiga: ¿Real Madrid sin Vinícius Júnior y Rodrygo Goes? Sus pretendientes no se rinden

El Real Madrid podría iniciar LaLiga 2024/2025 sin dos de sus máximas figuras: Vinícius Júnior y Rodrygo Goes. Si bien en un primer momento se daba por descartado que los brasileños se pudieran despedir del plantel que comanda Carlo Ancelotti, los ofrecimientos que tocaron la puerta de la Casa Blanca parecieran ser lo suficientemente formales como para que cada una de las partes se replanteé su postura.

Por un lado, la institución merengue desea sostener el proyecto deportivo que incluye tanto al ex Flamengo como al ex Santos junto a otras personalidades destacadas del fútbol mundial como: Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Aurelién Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Thibaut Courtois, Dani Carvajal y Antonio Rudiger.

Pero por el otro, al Real Madrid no le haría mal recaudar luego de tanto gasto tras la reforma del Estadio Santiago Bernabéu y frente a los altos salarios que debe sostener de su plantel profesional. Por eso, las conversaciones con el Al Ahli de la Liga Pro de Araba Saudí y con el Manchester City todavía no se cerraron definitivamente.

El conjunto de Medio Oriente acercó 400 millones por Vinícius Júnior, pero la propuesta fue rechazada. No obstante, el Al Ahli respondió que volverían con un monto cercano a los 1000 millones correspondientes a la cláusula de rescisión que pretende el Madrid. Por su parte, a Vinícius le prometieron 1000 millones a cambio de cinco temporadas.

Vinícius Júnior y Rodrygo Goes en la Final de la Champions League 2023/2024.

En cuanto a Rodrygo Goes, el Manchester City no baja los brazos en su intento por capturarlo. Su cláusula de salida es de 110 millones, pero recientemente le ingresaron 75 por la venta de Julián Álvarez al Atlético de Madrid. Por lo que los montos para solventar lo que exige el Real Madrid están. Resta convencer al futbolista haciéndole ver que en el esquema de Pep Guardiola conseguirá un protagonismo que probablemente no tendrá en el de Carlo Ancelotti por el arribo de Kylian Mbappé.

Los otros futbolistas con juego ofensivo que están en el Real Madrid

En el caso de que Vinícius Júnior y Rodrygo Goes se retiren del Real Madrid, Carlo Ancelotti tendrá otras opciones para su frente de ataque como: Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Endrick, Brahim Díaz y Arda Guler.

Real Madrid comienza la temporada este miércoles 14 de agosto

El Real Madrid será uno de los primeros equipos de Europa en iniciar la temporada 2024/2025. En su caso lo hará este miércoles 14 de agosto frente a la Atalanta en el Estadio Nacional de Varsovia por la Supercopa de Europa. Es muy posible que Kylian Mbappé de debute en el Merengue siendo parte de la alineación inicial.