Es posible que el brasileño no comience la temporada como titular en el Real Madrid.

Durante la gira que el Real Madrid realizó por los Estados Unidos, la atención se la llevó, mayormente, Rodrygo Goes. Es que la competencia para ser parte de la ofensiva titular es cada vez mayor, sobre todo, con el arribo de Kylian Mbappé. No hay espacio para todos y el apuntado para salir y hacer lugar es el brasileño, quien hasta el momento era una de las piezas clave del esquema de Carlo Ancelotti.

En la semana, incluso, otra vez trascendieron desde Inglaterra rumores que arrimaron al futbolista al Manchester City. Pep Guardiola, consciente de que las chances de que sea relegado de la formación merengue son altas, habría llamado al ex Santos para mencionarle la oportunidad de que haga dupla con Erling Haaland.

Sin embargo, el entorno de Rodrygo Goes se encargó de hacer llegar a los medios de comunicación que no se quiere ir de la Casa Blanca y que, por consiguiente, está dispuesto a pelear un puesto. Esta postura, por lo menos, era la que tenía antes de que se filtrara que Carlo Ancelotti no lo piensa para el inicio del partido contra la Atalanta por la Supercopa de Europa, compromiso que marcará el debut del Real Madrid en la ajetreada temporada 2024/2025.

Por lo que no se descarta que Rodrygo haga marcha atrás con su plan ahora que es posible que el partido frente al conjunto de Bérgamo empiece con él estando en el banco de suplentes, porque la realidad es que el estratega italiano imagina una formación con cuatro mediocampistas y un binomio de ataque conformado por Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

Rodrygo Goes podría ser suplente el miércoles ante Atalanta.

El once que piensa Carlo Ancelotti para el duelo con Atalanta

El choque con Atalanta no será un partido más para el Real Madrid. Aparte de ser el debut oficial en la temporada 2024/2025, significará la primera oportunidad de ser campeón de las siete que se le presentarán en el curso que está por comenzar. Por eso, Carlo Ancelotti pretende disponer de los que considera que mejor estuvieron durante la pretemporada.

Por eso, en la portería estará Thibaut Courtois; la línea de cuatro defensores la conformarán Dani Carvajal, Éder Militão, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy. En el mediocampo Aurelién Tchouaméni, Federico Valverde, Luka Modrić. Jude Bellingham un poco más adelantado y adelante Kylian Mbappé, en su primera presentación con la camiseta del merengue, y Vinícius Jr.

¿Cuándo juega Real Madrid con Atalanta por la Supercopa de Europa 2024?

Real Madrid, campeón de la Champions League, y Atalanta, vencer de la Europa League, chocan este miércoles 14 de agosto desde las 21:00 horas de Europa Central en el Estadio Nacional de Varsovia por la Supercopa de Europa 2024.