Robert Lewandowski ha recibido el Premio Pichichi anoche en una gala realizada por MARCA donde surgió el nombre de Jude Bellingham. Los 23 goles marcados por el delantero de Barcelona se ven amenazados ahora mismo por la presencia de un centrocampista que revienta marcas en LaLiga y que promete ser el gran adversario del polaco buscando un nuevo reconocimiento. La rivalidad ya se encuentra armada.

“La temporada es larga. Él (Bellingham) es un muy buen jugador. Ahora no es fácil marcar muchos goles en LaLiga, porque muchos equipos juegan con un estilo defensivo y físico. Pero somos el Barça. No solo queremos ganar, sino marcar muchos goles”, elogiaba al inglés un Robert Lewandowski que también analizó el momento de un conjunto culé que mañana regresa al ruedo frente a Rayo Vallecano. El boom alrededor de Jude, principal tema de conversación en una gala de MARCA donde Barcelona fue el protagonista.

LaLiga no se entiende ahora mismo sin Bellingham. El inglés supuso la gran apuesta del Real Madrid a lo largo del verano con una inversión que supera los 100 millones de euros. Hablamos de un centrocampista que con apenas 11 encuentros de lo que vamos de temporada ya ha superado la barrera de los 10 goles. Su comunión con el Santiago Bernabéu y con una entidad que ha hecho la presente campaña alrededor de sus piernas, vigentes en cada duelo donde Jude parece haber caído como dedo en el anillo de Carlo Ancelotti. Pichichi ahora mismo.

El inglés lidera la tabla de máximos anotadores de la presente temporada. Si bien figuras como Robert Lewandowski tendrían por lógica más posibilidades de luchar por dicho premio, las comparaciones en relación con lo que ocurrió hace 12 meses pero en el más de una alarma en Barcelona. Es cierto que el polaco ha tenido lesiones, pero algo no termina de encajar. Este ya había marcado 12 goles en las primeras 13 jornadas del campeonato un año atrás. Si bien en el actual llega hasta los 8 gritos sagrados, el nivel de futbolistas como Bellingham hoy el crecimiento de otros como Álvaro Morata o Antoine Griezmann prometen una apasionante lucha por el Pichichi.

Bellingham venció en el duelo estelar entre ambos. La victoria del Real Madrid por Montjuic fue conseguida por medio de una remontada donde el inglés tuvo su primera noche consagratoria. Fue ahí donde regresaba al césped un Robert Lewandowski que ha tenido diversos problemas físicos en los últimos meses y que espera dejar atrás lentamente una espiral de lesiones que ha pasado factura en el equipo. Mañana ante Rayo Vallecano y al sur de Madrid, prueba de fuego en todos los sentidos.

Las lesiones de Lewandowski

Una fuerte patada en su tobillo frente al Porto por la Champions League es para motivo de su bajón a nivel de números. 5 encuentros por lesión se ha llegado a perder el polaco en lo que vamos de temporada y en medio de una oleada de bajas que azota la plantilla blaugrana. Recuperar su mejor estado de forma es sinónimo de goles en Montjuic.

¿Cuándo vuelve de su lesión Bellingham?

No solo le van dos que viene con problemas en este sentido. El inglés no ha podido volver al césped desde que cayese lesionado por una luxación de hombro ante Rayo Vallecano. Teniendo en cuenta que el Real Madrid apenas tiene efectivos para el centro del campo, se espera que pueda decir presente ante Cádiz el domingo con una zona más que vendada y que no sería expuesta en caso de que el resto de sus compañeros estuviera a disposición. La lucha por el Pichichi, más caliente que nunca.