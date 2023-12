Barcelona y Manchester United se levantan con novedades pensando en el mercado de fichajes de enero. Todo esto gracias a la figura de un Jadon Sancho que no tiene hueco en los planes de Erik Ten Hag de cara a lo que resta de temporada. Se ofrece desde Old Trafford un intercambio de fichas que eso sí, no incluiría dinero para el conjunto culé. Parece imposible a corto plazo. ¿Aceptará Joan Laporta?

Todo parte de esos episodios y crucen entre el jugador con su entrenador en Carrington. Ten Hag acusaba a Sancho de indisciplina en rueda de prensa, este le respondía en redes sociales y desde entonces Jadon ha salido del campo, de los entrenamientos y hasta del cobro mensual de los jugadores del Manchester United. No tiene hueco en Old Trafford y por Sport afirman que emisarios de los Red Devils ofrecen su ficha por el equipo de Xavi Hernández. Solo pedir perdón públicamente le hará volver a las filas del DT neerlandés.

¿A quién buscan desde el Reino Unido? Concretamente a Raphina en un intercambio de fichas que no incluye dinero para un Barcelona donde la noticia llega por medio de uno de los portales más cercanos a la junta directiva de Laporta. Manchester United sabe que no recibirá montos que ni quiera rozarán los 85 millones de euros pagados por el ex Borussia Dortmund. Recuperar la plaza que ocupa en Premier League de cara al mes de enero, vital para los intereses de los Red Devils.

“Jadon sabe lo que tiene que hacer si quiere volver y depende de él…Se trata de una cultura y cada jugador tiene que cumplir con ciertos estándares. Todo depende de eso”, palabras del entrenador del United tras la derrota ante Bournemouth como local. El 0-3 frente a los Cherries de momento no cambia la ecuación con un jugador que estaba llamado a ser el gran líder del enésimo proyecto para levantar a un gigante en horas bajas.

Sport de momento no ve luz verde en la operación. Barcelona considera a Raphina una ficha clave en el proyecto de Xavi a corto plazo. Si bien por el mes de junio la economía culé invita a pensar en una gran salida, la llegada de Jadon Sancho no seduce de momento a un conjunto que solo hará esfuerzos en invierno para incorporar a Vitor Roque desde Paranaense. Juventus, el otro club con el que se relaciona el extremo de 23 años del Manchester United. Enero, límite para Ten Hag.

Sancho, un problema económico en Old Trafford

Todo pasa por no tener que pagar más pronto que tarde un sueldo de más de 350.000 libras semanales. Si sale de Old Trafford los números encajan para unos Red Devils que también miran a enero a la espera de oportunidades. No se descarta una cesión que permita liberar al menos la mitad de su ficha ante las cuentas de la Premier. Operación difícil donde las haya.

El jugador apunta contra Ten Hag

“¡Por favor no os creáis todo lo que leéis! No permitiré que la gente digo cosas que no son verdad, ya que me he comportado muy bien en cada entrenamiento durante esta semana”, fue su respuesta al entrenador el pasado 3 de septiembre. Desde entonces, cero minutos o entrenamientos para Jadon Sancho en Manchester United. ¿Encajaría en Barcelona?