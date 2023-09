Más problemas en el Atlético de Madrid de Diego Simeone: conformar el once vs. Real Madrid

El Atlético de Madrid de Diego Simeone no tiene tiempo para lamentos. Por más que haya dolido el empate en el último segundo vs. Lazio en el Olímpico de Roma -no solo porque se le escurrieron dos puntos entre los dedos, sino por la forma en la que se dio con el cabezazo del portero Ivan Provedel-, ya debe pensar en el duelo con el Real Madrid de este domingo 24 de septiembre.

Pero además de lo anímico, el Cholo deberá trabajar en cómo reacomodar las piezas para el Derbi, pues en la última semana sufrió varias bajas por lesión, sobre todo en el medio campo. La más grave, claro está, fue la de Thomas Lemar a quien se le confirmó la rotura del tendón de Aquiles derecho tras el juego vs. Valencia.

De un modo similar, Rodrigo De Paul regresó con una molestia muscular de su participación con la Selección Argentina en las dos primeras jornadas de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026 (intervino vs. Ecuador y ante Bolivia, este último a más de 3600 metros de altura), y está casi descartado para el Derbi Madrileño. Ni hablar Koke, que no juega desde el cotejo con Granada del pasado 14 de agosto por una lesión miotendinosa.

Asimismo, el 1 a 1 en Roma vs. Lazio, correspondiente a la fecha uno de la fase de grupos de la UEFA Champions League, presionó a Diego Simeone a realizar dos cambios obligados. Uno fue el de Pablo Barrios, el autor del tanto del Atlético de Madrid, por José María Giménez y el otro el de Axel Witsel por Ángel Correa, ambos por dolencias. Resta ver si llegan al Metropolitano.

Para colmo de males, a Marco Llorente se lo vio rengueando en la salida del vestuario del Estadio Olímpico, por lo que a esta hora tampoco se puede descartar que sea duda para el compromiso por la sexta jornada de LaLiga contra los de Carlo Ancelotti (juegan este miércoles 20 de septiembre vs. Unión Berlín en el Estadio Santiago Bernabéu).

Diego Simeone mantuvo la calma frente a las lesiones

Tras la igualdad con la Lazio por la UEFA Champions League, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, mantuvo la calma respecto a la cantidad de lesionados pensando en el encuentro con el Real Madrid del próximo domingo 24 de septiembre en el Estadio Metropolitano: ”Tranquilo, que con once jugadores vamos a entrar en el derbi”, dijo en la conferencia de prensa que brindó en el Olímpico de Roma.