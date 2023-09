La Champions League 2023/2024 ya está lista para iniciar. Es que el jueves la UEFA realizó el sorteo con el que distribuyó los integrantes de cada uno de los ocho grupos, y horas más tarde confirmó el fixture bajo el que se llevarán a cabo los encuentros que determinarán los 16 clasificados para la primera fase de eliminación directa.

De esta manera, quedó claro cómo y cuándo se jugará cada uno de los compromisos de toda la competencia. La fase de grupos se desenvolverá entre el 19 de septiembre y el 13 de diciembre, Octavos de Final del 13 de febrero al 13 de marzo, Cuartos de Final del 9 al 17 de abril, Semifinal del 30 de Abril al 8 de mayo y la Final el primero de junio en el Estadio de Wembley.

Así quedaron los grupos de la Fase de Grupos de la UEFA Champions League 2023/2024

Grupo A: Bayern Munich, Manchester United, Copenhague y Galatasaray.

Grupo B: Sevilla, Arsenal, PSV y Racing de Lens.

Grupo C: Napoli, Real Madrid, Sporting Braga y Unión Berlín.

Grupo D: Benfica, Inter de Milán, Salzburgo y Real Sociedad.

Grupo E: Feyenoord, Atlético de Madrid, Lazio y Celtic.

Grupo F: París Saint-Germain, Borussia Dortmund, AC Milan y Newcastle.

Grupo G: Manchester City, Leipzig, Estrella Roja y Young Boys.

Grupo H: Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk y Amberes.

Calendario completo de la Fase de Grupos de la UEFA Champions League 2023/2024

Jornada 1

19 de septiembre: AC Milan vs. Newcastle United (18:45), Young Boys vs. Leipzig (18:45), Feyenoord vs. Celtic (21:00), Lazio vs. Atlético de Madrid (21:00), PSG vs. Dortmund (21:00), Manchester City vs. Estrella Roja (21:00), Barcelona vs. Amberes (21:00) y Shakhtar Donetsk vs. Oporto (21:00).

20 de septiembre: Galatasaray vs. Copenhague (18:45), Real Madrid vs. Unión Berlín (18:45), Bayern Munich vs. Manchester United (21:00), Sevilla vs. Lens (21:00), Arsenal vs. PSV Eindhoven (21:00), Braga vs. Napoli (21:00), Benfica vs. Salzburgo (21:00) y Real Sociedad vs. Inter (21:00).

Jornada 2

3 de octubre: Unión Berlín vs. Braga (18:45), Salzburgo vs. Real Sociedad (18:45), Manchester United vs. Galatasaray (21:00), Copenhague vs. Bayern (21:00), Lens vs. Arsenal (21:00), PSV Eindhoven vs. Sevilla (21:00), Napoli vs. Real Madrid (21:00) y Inter vs. Benfica (21:00).

4 de octubre: Atlético de Madrid vs. Feyenoord (18:45), Amberes vs. Shakhtar Donetsk (18:45), Celtic vs. Lazio (21:00), Dortmund vs. Milán (21:00), Newcastle vs. PSG (21:00), Leipzig vs Manchester City (21:00), Estrella Roja vs. Young Boys (21:00) y Porto vs. Barcelona (21:00).

Jornada 3

24 de octubre: Galatasaray vs. Bayern (18:45), Inter vs. Salzburgo (18:45), Manchester United vs. Copenhague (21:00), Sevilla vs. Arsenal (21:00), Lens vs. PSV Eindhoven (21:00), Braga vs. Real Madrid (21:00), Unión Berlín vs. Napoli (21:00) y Benfica vs Real Sociedad (21:00).

25 de octubre: Feyenoord vs. Lazio (18:45), Barcelona vs. Shakhtar Donetsk (18:45), Celtic vs. Atlético de Madrid (21:00), PSG vs Milán (21:00), Newcastle vs. Dortmund (21:00), Leipzig vs. Estrella Roja (21:00), Young Boys vs. Manchester City (21:00) y Amberes vs. Porto (21:00).

Jornada 4

7 de noviembre: Dortmund vs. Newcastle (18:45), Shakhtar Donetsk vs. Barcelona (18:45), Atlético de Madrid vs. Celtic (21:00), Lazio vs. Feyenoord (21:00), Milan vs. PSG (21:00), Manchester City vs. Young Boys (21 :00), Estrella Roja vs. Leipzig (21:00) y Porto vs. Royal Antwerp (21:00).

8 de noviembre: Napoli vs. Unión Berlín (18:45), Real Sociedad vs. Benfica (18:45), Bayern vs. Galatasaray (21:00), Copenhague vs. Manchester United (21:00), Arsenal vs. Sevilla (21:00), PSV Eindhoven vs. Lens (21:00), Real Madrid vs. Braga (21:00) y Salzburgo vs. Inter (21:00).

Jornada 5

28 de noviembre: Lazio vs. Celtic (18:45), Shakhtar Donetsk vs. Amberes (18:45), Feyenoord vs. Atlético de Madrid (21:00), PSG vs. Newcastle (21:00), Milan vs. Dortmund (21:00), Manchester City vs. Leipzig (21:00), Young Boys vs. Estrella Roja (21:00) y Barcelona vs. Porto (21:00).

29 de noviembre: Galatasaray vs. Manchester United (18:45), Sevilla vs. PSV Eindhoven (18:45), Bayern Munich vs. Copenhague (21:00), Arsenal vs. Lens (21:00), Real Madrid vs. Napoli (21:00), Braga vs. Unión Berlín (21:00), Benfica vs. Inter (21:00) y Real Sociedad vs. Salzburgo (21:00).

Jornada 6

12 de diciembre: Lens vs. Sevilla (18:45), PSV Eindhoven vs. Arsenal (18:45), Manchester United vs. Bayern (21:00), Copenhague vs. Galatasaray (21:00), Napoli vs Braga (21:00), Unión Berlin vs Real Madrid (21:00), Inter vs. Real Sociedad (21:00) y Salzburgo vs. Benfica (21:00).

13 de diciembre: Leipzig vs. Young Boys (18:45), Estrella Roja vs. Manchester City (18:45), Atlético de Madrid vs. Lazio (21:00), Celtic vs Feyenoord (21:00), Dortmund vs PSG (21:00), Newcastle vs. Milán (21 :00), Porto vs. Shakhtar Donetsk (21:00) y Amberes vs. Barcelona (21:00).