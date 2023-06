En el verano de 2021, Sergio Ramos tuvo un cambio radical en su carrera. El histórico defensor de Real Madrid dejó de vestir la camiseta blanca y se sumó al mega proyecto de Paris Saint-Germain. El español llegó junto a Lionel Messi para formar un equipazo en el que ya estaban estrellas de la talla de Kylian Mbappé y Neymar.

Pero al zaguero le costó adaptarse en la primera campaña, jugando apenas 13 partidos. Ya en la segunda, la última de su contrato con los parisinos, tuvo un rol más importante, reflejado en los 45 encuentros que afrontó. A pesar de ello, el fracaso en la Champions League convirtió a la temporada en una decepción para todos en el plantel.

Ahora, con el pase en su poder, Ramos define en dónde continuará su carrera como profesional. Ofertas de Arabia Saudita y la Major League Soccer fueron las que más fuerte sonaron en las últimas semanas, pero el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 tiene un solo destino en mente: volver a dónde todo comenzó.

El periodista Manolo Aguilar, en SER Deportivo, reveló que Ramos está haciendo fuerza para volver a ponerse la camiseta de Sevilla este verano: “Me he encontrado a muchas personas cercanas que me comentan lo mismo y está como loco por jugar en el Sevilla“.

Pero a la vez añadió: “En el Sevilla no se trata de una prioridad, es más, creo que no se va a dar ese movimiento, pero es cierto que el deseo del jugador es claro y es jugar en el Sevilla. En el club no están en esta sintonía: creen que es imposible que venga. El deseo del futbolista es claro, pero no es una posibilidad. Todo se debe a un aspecto social, económico y deportivo“.