No es Real Madrid: Fede Valverde revela el club donde quiere retirarse

Fede Valverde se ha transformado en uno de los pilares del Real Madrid. Con 25 años es pieza inamovible del esquema de Carlo Ancelotti.

Con cinco años en el cuadro merengue y nueve títulos, entre ellos la Champions League y Mundial de Clubes, el charrúa se ha hecho referente. Inclusive peleando palmo a palmo el puesto de titular con jugadores como Modridc y Kroos.

La decisión de Fede Valverde

Sin embargo, para sorpresa de los hinchas merengues Valverde reveló que proyecta su retiro en unos años más. Pero esto no será en Real Madrid. Sin titubear, ‘Pajarito’ recalcó que “al final de mi carrera me gustaría retirarme en Peñarol, que fue el club donde me inicié”.

Además agregó que su objetivo es competir y ganarlo todo, para que su estadía no sea solo de despedida. “Crecí ahí, jugué bastantes años y salí campeón (…) Al final uno siente que no disfruta tanto lo que debió haber disfrutado. Me gustaría volver y jugar unos cuantos años ahí”, agregó el capitán de la selección de Uruguay a DSports.

Valverde se inició en Peñarol en 2015 y alcanzó a disputar 13 partidos. No anotó pero concretó dos asistencias. Al año siguiente, tras salir campeón con el ‘carbonero’, se marchó al Real Madrid Castilla e inicio su periplo por Europa.

¿Cuándo se juega el próximo partido del Real Madrid?

Real Madrid inició la campaña en LaLiga de España con cinco triunfos y acaba de debutar con buen pie en la Champions League ante Union Berlin. Ahora, aguarda por el próximo derbi ante Atlético de Madrid, que se disputará este domingo 24 de septiembre en el Cívitas Metropolitano a las 21:00 horas (local).

¿Cuáles son los refuerzos del Real Madrid durante este mercado?

Real Madrid, hasta el momento, confirmó los fichajes de Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Arda Güler (Fenerbahce) y Fran García (Rayo Vallecano). Además, regresó Brahim Díaz (AC Milan) de su préstamo y renovó su contrato. Mientras que Kepa Arrizabalaga (Chelsea) y Joselu (Espanyol) llegaron en calidad de cedidos.