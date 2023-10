Real Madrid logró un importante triunfo en el estadio Diego Armando Maradona. Victoria ante Napoli y en la que Fede Valverde fue clave para quedarse con los tres puntos.

El charrúa protagonizó la jugada del tercer gol y que permite al cuadro merengue quedar primero en el grupo C. Sin embargo, la jugada estuvo marcada por una particular situación que sufrió en los últimos minutos.

¿Napoli se burla de Fede Valverde?

Esto debido a que Fede Valverde se transformó en la figura de la noche al sacar un potente remate que casi rompe el arco del Napoli. El balón pegó en el travesaño y el rebote impactó en la espalda de Meret, lo que finalmente significó gol en propia puerta y el 3-2 definitivo para Real Madrid.

El tema es que por dicha jugada, el charrúa lamentó que por reglamento sea determinado como autogol. Inclusive recibió burlas de los propios jugadores italianos.

“Me dio pena porque no pone Valverde en el marcador final. Hasta me hizo una broma un rival de que no era gol mío. Pero bueno, no pasa nada. A seguir trabajando con humildad”, enfatizó ‘Pajarito’ tras el partido.

Pese a ello, Valverde rescató los buenos minutos que mostraron y que siguen con rendimiento perfecto en la temporada. “Es mi primera vez en este estadio, y lo más importante de todo es que ganamos. Hay que seguir por este camino con humildad y con esfuerzo”, cerró Valverde.

¿Cuándo juega el Real Madrid?

Real Madrid quedó puntero en el grupo C con seis unidades. Ahora el cuadro merengue recibe al Osasuna el sábado 7 de octubre. Luego vendrá la fecha FIFA de Eliminatorias, y tras ello visitará a Sevilla el 21/10.

El mes terminará con el duelo de forastero por Champions League frente al Braga el 24/10. Luego vendrá el gran apronte de octubre en el clásico contra Barcelona el 28/10.