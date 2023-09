Aunque el libro de transferencias del verano europeo 2023 ya terminó, los rumores entre Real Madrid y Kylian Mbappé no paran. Por lo contrario, es posible que semana tras otra surjan nuevas versiones, dado que el futbolista inició lo que podría ser su último año en el París Saint-Germain, pues su contrato vence dentro de 10 meses.

Por lo tanto, mientras no exista la firma con el PSG para una renovación, el Merengue seguirá siendo el principal candidato para recibir al delantero francés. Además, según cuenta el periódico Marca este domingo 3 de septiembre, la directiva de la institución española no siente que el atacante les haya fallado esta vez, ya que, en teoría, no hubo ningún tipo de contacto en las últimas semanas. Simplemente siguieron el caso por los informes de los distintos medios de comunicación.

Eso sí, resaltan que el Real Madrid espera una señal concreta por parte de Kylian Mbappé o de su entorno más cercano para activar alguna propuesta para junio del 2024. De lo contrario, no harán ningún acercamiento y se enfocarán en el plantel que tengan en ese entonces y en otras alternativas que se le puedan presentar en el mercado.

Por otro lado, en Francia aseguran que el París Saint-Germain no considera el caso como una batalla perdida ni mucho menos. Piensan, de aquí a fin de año, en intentar seducir a Mbappé para que extienda el vínculo por una temporada más (sino en enero ya estará en condiciones de coordinar su incorporación a cualquier otro club). Pero en caso de hacerlo, posiblemente, quede sentenciado su arribo a la Casa Blanca, en donde la afición ya está bastante desgastada con la mención permanente de su nombre.

¿Cuándo juega Real Madrid su próximo partido por LaLiga?

Real Madrid se medirá a la Real Sociedad el próximo domingo 17 de septiembre a las 21:00 horas de Europa Central en el Estadio Santiago Bernabéu, en uno de los encuentros correspondientes a la quinta jornada de LaLiga. Cabe destacar que los dirigidos por Carlo Ancelotti son los únicos punteros de la tabla de posiciones con puntaje ideal (12).