Los homenajes de hacen en vida y puede que Real Madrid lo realice antes de que llegue el momento de decir adiós. Los socios del conjunto blanco votarán más pronto que tarde por un cambio en la ciudad deportiva de Valdebebas donde el nombre de Florentino Pérez podría quedar inmortalizado para siempre. 11 de noviembre, fecha clave para un reconocimiento a esa historia que comenzase en el 2000. Las urnas deciden todo.

‘Ciudad Real Madrid-Florentino Pérez’, el nombre propuesto por parte de mil socios para la casa del club Merengue. Cambiar el slogan de Valdebebas por el del actual presidente supone la medida que está a un paso de existir. Los votos de los socios compromisarios, que se darán en la mañana del 11 de noviembre, pueden poner al actual mandamás como nuevo referente de unas instalaciones que el mismo levantase décadas atrás. Ese día a la noche habrá duelo por LaLiga ante Valencia.

Recordemos que Florentino Pérez ha rechazado este tipo de homenajes en el pasado. Incluso el presidente ha declinado las propuestas de los socios para poner su nombre en lugar de el de Santiago Bernabéu en el estadio del Real Madrid. En esta ocasión todo va a las urnas gracias a los estatutos del club. Si más de mil socios proponen una medida, esta tiene que pasar por la Asamblea de la entidad. Artículo 28 de los estatutos sociales, la clave todo.

“Si quieren poner mi nombre en algún lado, ya les diré yo dónde, pero sería absurdo cambiar el Santiago Bernabéu y yo, además, no me sentiría bien. No insistan en eso, por favor”, ha llegado a declarar el propio Florentino Pérez en más de una ocasión. Puede que la ciudad deportiva de Valdebebas sea el punto medio para reconocer una trayectoria de hasta seis Champions League y un proyecto económico sin precedentes en la historia del club. Ha ganado todas las elecciones desde el 2009.

Tal y como pudo saber Bolavip el pasado mes de mayo, se estudian desde hace meses cambios y expansiones en una ciudad deportiva de Valdebebas donde Real Madrid se entrena a diario desde el 2005. Crecer en cuanto a metros, uso de hectáreas disponibles y nuevos ítems aparecen en la hoja de ruta de un proyecto que en su día costó hasta 70 millones de euros. Es un plan a largo plazo que será atacado en futuras Asambleas.

Agenda movida para Real Madrid el 11 de noviembre

Habrá más democracia. La Asamblea comentada también traerá otras votaciones. Se propondrá a Pirri como nuevo presidente de honor del club e igualmente se consultará a los socios para aprobar un nuevo crédito para finiquitar las obras del Bernabéu. Los informes de medios como AS, MARCA y Relevo van hasta los 370 millones de euros. Se cuenta con que será aprobado.

¿Cuántos títulos ha ganado Florentino Pérez como presidente de Real Madrid?

Tomamos en cuanto únicamente la sección de fútbol masculino de Real Madrid. Florentino Pérez ha levantado a lo largo de sus dos etapas en el Bernabéu un total de 32 títulos. 2000-2006 y 2009 hasta la actualidad, los ciclos de un proyecto con hasta seis Champions League y varias generaciones de Galácticos en el césped. 11 de noviembre puede marcar el inicio de una nueva era en Valdebebas.