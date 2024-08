Arranco LaLiga y lo hace con novedades de peso alrededor de los diferentes proyectos que maneja la patronal para la expansión del torneo. Uno de los más ambiciosos pasa por llevar un partido de la primera división española rumbo al extranjero. No hablamos de un amistoso y sí de un encuentro por los puntos que podría generar el reencuentro entre Lionel Andrés Messi y Barcelona allá por el mes de diciembre. Miami apunta a ser la sede de todo.

No es la primera vez que el torneo dirigido por Javier Tebas tiene este tipo de deseos. Solamente un par de juicios pudieron evitar que tanto en el 2019 como en el 2020 partidos de la primera división de la península Ibérica fueran llevados a Estados Unidos. Una postura meramente comercial para expandir las raíces del certamen y que ahora mismo genera expectativa de cara a ese Barcelona vs. Atlético Madrid que podría irse a Miami.

Relevo y AS indican que el fin de semana del 21 o 22 de diciembre podría darse todo. El Hard Rock Stadium de Miami sería la sede para un partido donde habrá que ver qué tipo de invitación como aparición tendría en ese Lionel Andrés Messi teniendo en cuenta que se trata de su nueva ciudad desde hace 12 meses. No olvidemos que el conjunto culé y el argentino no se ven las caras desde el 5 de agosto del 2021. Fue cuando el rosarino tuvo que abandonarla entidad en un giro inesperado. Se ha dicho mucho desde entonces y nunca se acordó la fecha para un partido homenaje.

Cuesta pensar que Messi no dijese presente a solo unos kilómetros de su casa y para ver al equipo que siempre ha confirmado como el de sus amores. Barcelona y su directiva comandada por Joan Laporta sigue sin cerrar una herida que tras la salida del argentino apenas ha dado tres títulos profesionales a la entidad. Queda mucho por delante para saber si LaLiga puede llevar a cabo su cometido, pero es un hecho cierto que en caso de tener luz verde un partido viajará a Miami. ¿Dirá presente Leo?

Última imagen de Messi como jugador del Barcelona: IMAGO

Existen muchas preguntas alrededor de por qué Real Madrid no participa en este tipo de eventos comerciales. Su enemistad con LaLiga alrededor de diversas posturas del negocio del fútbol en España, e igualmente la negativa a desear quitarle un partido a sus abonados en pro del dinero dista de gran manera con los intereses comandados por Javier Tebas. Atlético de Madrid con Julián Álvarez y un Barcelona reformado con Hansi Flick, el posible primer partido profesional del torneo que no se dispute en sus fronteras.

El dolor de Messi por dejar Barcelona

“La verdad fue difícil el cambio al irme al PSG, porque yo no lo esperaba, estaba muy bien y pensaba seguir en Barcelona. No estaba preparado para irme, para este cambio, fue todo muy rápido”, extractos de algunas de las entrevistas que Messi ha dado en estos años sobre el hecho de haber tenido que dejar su casa en los términos en los que todo ocurrió.

Los números de Messi en Barcelona

Todo pasó en un total de 17 temporadas. Desde 2004 al 2021 Messi logró 778 partidos, 672 goles, 269 asistencias y 35 títulos. Las 10 ediciones de LaLiga levantadas o las cuatro Champions League, el punto más alto de un ciclo de oro en la ciudad condal. Veremos si en el mes de diciembre ha llegado la hora de unir caminos.