Simeone y Julián Álvarez se ilusionan: ¿Cuántas veces el campeón de invierno en LaLiga acabó levantado el título?

Real Sociedad y Villarreal completaron anoche el partido que quedaba pendiente de cara a completar la primera vuelta de esta edición de LaLiga española. Atlético Madrid consigue terminar arriba de todos en una mitad de campeonato donde los colchoneros se consolidan como uno de los favoritos y como rival directo de tanto Barcelona como Real Madrid. Diego Pablo Simeone y Julián Álvarez se ilusionan con la estadística. ¿Cuántas veces el campeón de invierno en LaLiga acabó levantado el título?

Se han disputado hasta la fecha 93 ediciones de la primera división española. En 53 de estas el equipo que se puso líder en la jornada 19 repite en el final del certamen. Es la tercera vez que Atlético Madrid lo consigue y la segunda con un Diego Simeone que ya hizo honor a la estadística en la campaña 2020/2021. Pese al optimismo, ojo que en 40 campañas hubo cambio en la punta entre ambas fechas marcadas. El equipo del Cholo y Julián Álvarez cerró esta mitad del certamen con 44 puntos y una racha de 14 victorias seguidas entre todos los frentes que ya es la mejor en la historia de la entidad.

Real Madrid es el equipo que más veces ha sido campeones de invierno y vencedor final deñ certamen con un total de 25 ocasiones. Barcelona (18), Athletic Club de Bilbao y Atlético de Madrid (3), Valencia (2) y Deportivo La Coruña como Real Betis (1) cierran la tabla de los ocho campeones del torneo en las jora das 19 como 38 de LaLiga. Real Sociedad y Sevilla, únicos clubes que han levantado el título tras no llegar al ecuador del campeonato como punteros. En Atlético Madrid eso sí, no quieren oír hablar de una palabra campeón que pesa.

“Lo único que nos interesa es descansar bien, tenemos nueve partidos en cuatro días y habrá que centrarse en el Elche…Lo que veo es que el equipo está trabajando bien y disfrutando el camino que se recorre. Hay que hacer eso en la vida y no alejarse del lema del partido a partido”, reflexiones de un Cholo Simeone que horas atrás y tras la victoria ante Osasuna pedía no desviar el tiro. La segunda vuelta para los colchoneros apunta a una oportunidad histórica y donde apenas habrá que visitar el Santiago Bernabéu en cuanto a grandes feudos se refiere. Barcelona, Athletic Club de Bilbao y otras potencias tendrán que ir al Metropolitano.

Simeone y Atlético Madrid vuelven a ser campeones de invierno en LaLiga tres años después: GETTY

Algo cambió en el equipo del Cholo desde el mes de octubre. Lo que apuntaba a una campaña de transición sea convertido en la posibilidad de luchar por el noveno título de Simeone en un Atlético Madrid que desde la derrota por 1-0 en Sevilla y ante Betis no sabe lo que es dejarse puntos en el camino. El último título de LaLiga para los del argentino, allá por mayo del 2021, se consolidó desde un slogan de campeón de invierno donde eso sí, se alcanzaron los 50 puntos al final de la primera vuelta. El sueño se encuentra en marcha.

Solo dos equipos perdieron LaLiga tras ser campeón de invierno en 10 años

Como puede verse, contar con dicho slogan a final de la jornada 19 es garantía de pelear por el trofeo, más no una garantía. Los últimos en no dar la vuelta tras ser campeón de invierno en 10 años fueron Barcelona en la campaña 2019/2020 a manos de Real Madrid y el propio conjunto culé vs. la casa blanca en la temporada 2014/2015.

Julián Álvarez, a seis goles de su récord en Europa

La Araña ya es el máximo goleador del Atlético Madrid en lo que vamos de temporada son 13 los tantos que suma en un equipo donde apenas Antoine Griezmann con uno menos le sigue el ritmo. Los 18 goles que marcarse en su última campaña con Manchester City, próximo gran objetivo para un Julián Álvarez clave en esta racha cosechada en el equipo del Cholo.

