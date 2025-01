Julián Álvarez sigue en racha y consigue con Simeone lo que tanto le faltó con Guardiola

Atlético de Madrid y Julián Álvarez continúan dulces en una lucha por el título de LaLiga que les tiene en este momento como campeones de invierno de cara al segundo semestre de la temporada. El ex delantero del Manchester City sigue sumando goles en una campaña donde termina de consolidar lo que tanto le faltó con Pep Guardiola en la Premier League de Inglaterra. Los objetivos por delante se encuentran más que claros mientras el nacido en River Plate se consolida como un inamovible de Diego Pablo Simeone.

Mientras Barcelona y Real Madrid se batieron por el título de Supercopa de España en Arabia Saudita Atlético de Madrid no podía fallar frente a Osasuna. Los colchoneros tuvieron chances de todo tipo me encuentro frente al conjunto Navarro marcado por el gol anulado a Antoine Griezmann e igualmente por un nuevo gol de Julián Álvarez con la camiseta rojiblanca. Es el número 13 para el argentino en su primera temporada por el fútbol español y ya la mitad de su récord personal con 26 que data de su campaña por River Plate allá en el 2021. Simeone ha despertado a la bestia.

“Estamos muy contentos. Venimos haciendo un gran trabajo, esto no termina acá. Quedan muchos partidos y hay que seguir por este camino, con humildad, que van a venir cosas buenas…Tuve varias en el primer tiempo, no pude marcar. Estaba con un poco de bronca en el descanso, pero seguía pensando en la próxima. Llegó una y me quedó para empujarla y sirve para ganar el partido”, reflexionaba el argentino alrededor de un encuentro donde tuvo varias situaciones para incluso acrecentar sus cifras. La victoria vale para ser el único puntero de un campeonato donde Atlético de Madrid llega ya a los 14 triunfos seguidos entre todas las competiciones.

Los 28 encuentros oficiales del equipo de Simeone en la presente temporada han contado con la presencia de Julián Álvarez. Hablamos ya del segundo jugador de campo con más minutos el equipo colchonero y únicamente por detrás de los 1.961 con los que cuenta Griezmann. La araña llega ya a 1.759 y solamente su compañero en ataque como el guardameta Jan Oblak con 2.160 le superan. Por tanto frente a Osasuna le permite llegar como decimos a los 13 goles en lo que vamos de temporada e igualmente al primer puesto en cuanto a goleadores se refiere del equipo del Cholo hasta la fecha.

Todo esto en medio de su primera temporada lejos de Manchester City y Pep Guardiola. Un entorno con el cual Julián Álvarez ganó prácticamente todos los títulos posibles pero donde la ausencia de regularidad o un lugar asegurado en el once titular siempre estuvieron presentes en su día a día. Algunos hablaron de un error al dejar el Etihad y otros de un paso atrás, pero lentamente incluso en una campaña donde apenas tuvo pretemporada por su presencia en los Juegos Olímpicos, La Araña justifica la inversión de más de 75 millones de euros en sus piernas. El puntero gana y sueña.

Atlético Madrid vive el mejor momento de la era Simeone

Los 44 puntos de Atlético de Madrid permiten soñar en grande de cara al segundo semestre de la temporada. El equipo de Simeone y Julián Álvarez adelante una unidad Real Madrid encontrarse situación se refiere e incluso en 6 a un Barcelona que ya derrotó como visitante semanas atrás. Paso a paso y sin hacer mucho ruido, conjunto colchonero ha ido encontrando la regularidad que luego de la derrota frente a Betis en Sevilla se ha traducido en una racha sin precedentes en la historia del club. 35 goles a favor, solo 8 en contra y 8 porterías a cero, los números de un momento de forma envidiable.

¿Cuántos títulos ha ganado Simeone en Atlético Madrid?

El Cholo acumula 708 partidos, 421 victorias, 156 empates, 131 derrotas, 1.190 goles a favor y ocho títulos con un Atlético Madrid vive un momento de forma envidiable. Dos ediciones de LaLiga, dos de la Europa League, dos de la Supercopa de Europa, una Copa del Rey y una Supercopa de España, el resumen de un ciclo al que solo le falta la Champions League.

