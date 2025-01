Simeone, campeón de invierno de la mano de Julián Álvarez, no quiere soñar con el título: se pone otro objetivo "argentino"

Saluden todos al campeón de invierno y a un Atlético de Madrid que en este momento comanda la tabla de clasificación de la primera división española con puño de hierro. Tras la victoria como local ante Osasuna y con un nuevo gol de Julián Álvarez, Diego Pablo Simeone huye de las preguntas alrededor de la lucha por el título y se pone únicamente otro objetivo ‘argentino’ en el camino para el conjunto rojiblanco. El Cholo vuelve a las bases para consolidar un equipo alineado con su pensamiento y al cual se le vienen 6 meses para cortar una racha de 3 años sin levantar trofeos.

44 puntos, 13 victorias, 5 empates, 1 derrota, 34 goles a favor y apenas 12 en contra. Son estos los números de un Atlético de Madrid en este momento se encuentra por delante de todos en la lucha por LaLiga. Real Madrid aparece una unidad detrás y Barcelona hasta 6 en una clasificación apretada en cuanto a la lucha por Europa se refiere. Al ser consultado en rueda de prensa la posibilidad de campeonar al término de la jornada número 38, Diego Pablo Simeone únicamente habló del siguiente desafío para sus hombres y de un choque con acento argentino en todos los sentidos

“Lo único que nos interesa es descansar bien, tenemos nueve partidos en cuatro días y habrá que centrarse en el Elche…Lo que veo es que el equipo está trabajando bien y disfrutando el camino que se recorre. Hay que hacer eso en la vida y no alejarse del lema del partido a partido intentando mejorar porque necesitamos mantener esta situación”, palabras del entrenador colchonero alrededor del encuentro de octavos de final de Copa del Rey donde sus hombres se enfrentarán con una entidad plagada de argentinos. Y es que el club de Alicante, entidad con más de 103 años de historia, tiene como máximo accionista al representante de jugadores Christian Bragarnik.

Un nombre más que conocido para el fútbol argentino y que incluso ha llevado a varios de sus representados al Elche en el pasado como Sebastián Beccacece o Darío Benedetto. Score Futbol, agencia de jugadores donde aparecen nombres como Lisandro Martínez o Federico Redondo, fue el trampolín para verlos en un club que en este momento se encuentra segundo en la B de España con 39 puntos y a 3 del líder Almería. Varios argentinos componen su plantilla y destacan los casos de Matías Dituro, Nicolás Castro (ex Newell´s) o Nicolás Fernández Mercau tras su salida de San Lorenzo de Almagro. El Cholo no quiere pensar más allá de un encuentro que tendrá lugar en la noche de este miércoles y como visitante.

Elche, propiedad de Christian Bragarnik, marcha segundo en la B antes de recibir a Simeone: GETTY

Simeone se medirá con Eder Sarabia en cuanto al choque de banquillos se refiere. Hablamos de una figura que viene ganando fuerza en el fútbol español y que incluso ya hizo de DT del Andorra FC, propiedad de Gerard Piqué. El Cholo no quiere ni escuchar la palabra título: “Hay que ir partido a partido, sería una falta de respeto decir que vamos a repetir la primera vuelta. Hay que trabajarlo para que vuelvan a parecer esas situaciones…Nos manejamos en el partido a partido y a partir del trabajo, sea defensivo u ofensivo, centrarnos en el siguiente partido, que es el Elche”.

Simeone consigue sus mejores números en Atlético Madrid

Si la temporada finalizase este 13 de enero, hablaríamos de la mejor campaña de un equipo de Diego Pablo Simeone en Atlético de Madrid. Los colchoneros han sacado adelante el 77.38% de los puntos en juego, 2% más de la que supuso su mejor performance en la campaña 2013-2014, año donde ganaron la primera Liga de Simeone y donde también arribaron incluso la final de la UEFA Champions League. Las 20 victorias y 5 empates a lo largo de 28 encuentros han ido de la mano con un total de 54 goles que hablan de la hoja de ruta elegida por el equipo del Cholo para situarse en la primera posición del campeonato local. Queda lo más difícil o mejor dicho, certificar todo pensando en el mes de mayo.

Todos los duelos de octavos de la Copa del Rey

Pontevedra vs. Getafe, Ourense vs. Valencia, Almería vs. Leganés, Real Madrid vs. Celta, Barcelona vs. Real Betis, Real Sociedad vs. Rayo Vallecano y Athletic Club vs. Osasuna completan el cuadro de los partidos que empezarán a disputarse desde este martes 14 de enero. Recordemos que hablamos de enfrentamientos a 90 o 120 minutos y que serán decididos desde el punto penalti en caso de ser necesario. Hasta la ronda de semifinales no habrá eliminatorias a doble partido.

