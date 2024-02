Hay problemas pensando en un fin de semana del 25-26 de mayo donde LaLiga llega a su fin. Los compromisos de la capital de España con Taylor Swift apuntan a problemas de peso pensando en un torneo que debe culminar con todos los partidos en un horario unificado. Real Madrid, Barcelona, Girona y el descenso, condicionados ante un giro de 180 grados donde hasta el Ayuntamiento se encuentra pendiente. Mucho dinero en juego.

Taylor Swift llega a la capital España para el 30 de mayo. Incluso no se descarta que haya un segundo acto sobre el día 29. ¿Por qué es un problema para LaLiga? Real Madrid necesita más de 48 horas para preparar el Santiago Bernabéu de cara a la cita. Relevo comenta que la casa blanca ha pedido a la patronal jugar no el domingo 26 y si en un sábado 25 donde recibe al Betis en casa. Puede conseguir este cambio, pero hay problemas y seguro una posibilidad de reclamo importante. Hay mucho en juego.

Las últimas dos jornadas suelen jugarse en horario unificado y en día domingo. No solo para dar igualdad de condiciones a quienes disputan el título, la clasificación a torneos internacionales o la lucha por el descenso. También para proteger al espectador con una jornada que coincide con el inicio de altas temperaturas en el país. Que ese Real Madrid vs. Betis se vea adelantado por Taylor Swift supondrá quejas de los clubes que compitan con los merengues o los andaluces de cara a los objetivos que reúnen a ambos.

Hay que remarcar que existen vías para solucionar todo y algunos precedentes. Real Madrid se amarra, y espera, llegar al final del curso con el título definido de cara a no tener que jugar en una jornada unificada. LaLiga decidirá dos semanas antes del choque cuales serán las fechas de una fecha del calendario donde se termina la temporada. Si los andaluces también llegan a esa parada 38 de la campaña con todo definido no se esperan problemas. Taylor Swift necesita tres días para instalar sus equipos en el Bernabéu.

¿Dónde vienen los problemas? Pues en caso de que Real Madrid o Betis no lleguen con su clasificación definida de cara a la fecha marcada. En caso de que puedan perderla o mejorarla LaLiga tendrá que ponerles en un horario unificado junto al resto de equipos que compiten por sus mismos objetivos. Relevo no descarta que gracias a Taylor Swift la última fecha se mueva al sábado 25, así como que habrá que esperar a los meses que vienen por delante de cara a definir todo.

Mucho dinero en juego

Solo en lo deportivo ya hay de sobra. Salir campeón para Real Madrid o la clasificación en copas europeas para Betis ya es un ítem clave de cara a la planificación de la última fecha. Pero es que un segundo concierto de Taylor Swift también lo es. La casa blanca pactó un acuerdo con Legends y Sixth Street por valor de 360 millones de euros donde se cede a estos un 30% de los ingresos por este tipo de eventos. No poder realizar una segunda fecha las cuesta a todos y no deja dinero en la ciudad. A cruzar los dedos.

¿Cómo se juega la última fecha?

Por el descenso hay duelos de peso como Almería vs. Cádiz, Celta de Vigo vs. Valencia o Las Palmas vs. Alavés. Al Betis le interesan los: Getafe vs. Mallorca, Girona vs. Granada, Osasuna vs. Villarreal o Rayo vs. Athletic. Ojo también para Real Madrid el choque entre Real Sociedad vs. Atlético o el Sevilla vs. Barcelona.