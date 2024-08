Avanza el mercado de fichajes en un viejo continente donde tanto Atlético de Madrid como Manchester City serán protagonistas en las próximas horas. Aseguran que tras quedarse con Julián Álvarez, Diego Pablo Simeone y los colchoneros negocian por otro jugador de Pep Guardiola en la Premier League. Hasta el viernes todo puede ocurrir.

Se trata de Matheus Nunes. Tal y como aseguran AS y The Athletic en estas horas, Atlético de Madrid analiza la opción de buscar la cesión del ex volante de los Wolverhampton. Tras unos primeros 12 meses sin mayor impacto en el Etihad, el portugués sería el siguiente objetivo de un conjunto colchonero que todavía no cierra el mercado de pases. Ojo, por que costó al Manchester City de Guardiola cerca de 62 millones de euros solo un año atrás. Sus 25 años y ese perfil de todo campista fue clave para que Pep se adelantará a Chelsea o Liverpool por su fichaje.

“En pocas horas tendremos dos nuevos futbolistas con nosotros”, declaraba el propio Simeone alrededor de una entidad que no se ha detenido en estas horas a la hora de firmar nuevas caras. Alexander Sorloth, Robin Le Normanda, Connor Gallagher, Clement Llenglet y Julián Álvarez componen un mercado de pases que en Atlético genera más ilusión que nunca desde la pandemia. Ahora mismo se mira a Manchester y a un City donde varias piezas de peso ya han abandona el barco de Guardiola en estos meses.

Manchester City tiene la última palabra en este sentido. No ha sido un verano tranquilo en el Etihad y a la salida de nombres como Julián Álvarez ya se le suman otras como la de Joao Cancelo y otras figuras que dejan un plantel corto para tanta competencia. Matheus Nunes, la última ficha que puede llegar a un Atlético de Madrid donde la expectativa en relación con los meses que vienen por delante es total. En Inglaterra el mercado cierra el viernes. ¿Refuerzos en el equipo de Pep? Nada se espera de momento.

Matheus Nunes, otro jugador de City que puede sumarse a las filas de Simeone; IMAGO

Atlético de Madrid ahora piensa en LaLiga española. Tras la victoria ante Girona por 3-0 de local, los hombres de Diego Simeone se medirán ahora al Espanyol de Barcelona en unas horas por el Metropolitano de cara a conseguir los primeros 7 puntos de su lucha con merengues y culés por el título. Julián Álvarez apunta a seguir contando con minutos en una entidad que con Real Madrid habiendo cerrado mercado, apunta a ser el gran protagonista de estas últimas horas para incorporar.

Musso será jugador del Atlético hoy

Acuerdo cerrado y total con Udinese. 1.5 millones de euros pagarán los colchoneros por el guardameta de Udinese, quien podría llegar a costar 7 en caso de que se cumplan diversos aspectos de su cesión al Metropolitano. Entrenaría incluso hoy junto al resto de sus nuevos compañeros en la capital española.

Simeone bendice la llegada de Julián Álvarez

“Nos dio mucho trabajo para el colectivo, ocupó casi siempre lugares para que podamos generar recuperación de pelota, perspectiva de contragolpe, participó en el segundo gol para generar el espacio y él querrá más y estará buscando llegar al gol como lo quiere Sorloth o Correa”, primeras valoraciones del Cholo sobre su nuevo delantero y tras la victoria ante Girona de las últimas horas.