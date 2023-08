Sevilla y Valencia iniciaron una nueva temporada de LaLiga de España con un muy parejo partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Al final, festejó el conjunto de Rubén Baraja con un triunfo por 2-1, en parte por el error del argentino Federico Gattoni, en su debut oficial con los sevillanos.

Los goles del partido fueron obra de Mouctar Diakhaby y Javi Guerra para el visitante, mientras que Youssef En-Nesyri marcó para los sevillanos, todos en el segundo tiempo. De esta manera, ambos equipos suman en su primera presentación de una campaña, en donde buscan mejorar lo hecho en la anterior, donde pelearon en la zona baja.

Los Chés hicieron un partido ordenado, cerrando líneas constantemente y defendiendo bien los ataques por banda, aunque no estuvieron del todo fino de tres cuartos en adelante. En tanto, el local tuvo más tiempo el balón, pero le costó en ataque encontrar a En-Nesyri. Tampoco pudo con Ocampos y Lamela por banda, algo que cambió cuando Suso se tiró al costado derecho.

La apertura del marcador llegó del lado valenciano. A los quince minutos del complemento, André Almeida tuvo mucho tiempo para pensar y mandar el balón al punto de penal. Allí llegó Diakhaby para sacar un remate defectuoso, pero efectivo para derrotar a Bono.

El empate del Sevilla llegó casi diez minutos después cuando, por la derecha, Suso logró posicionarse para su zurda y mandó un centro perfecto al segundo palo para encontrar a En-Nesyri. El delantero marroquí erró al cabezazo, pero terminó marcando con el hombro el empate 1-1.

El empate parecía justo, pero Sevilla se autodestruyó en los últimos minutos. Primero, Loïc Badé se fue expulsado por cortar una jugada manifiesta de gol, en donde Hugo Duro se iba directo contra Bono. A partir de esto, el entrenador José Luis Mendilibar mandó al campo al argentino Federico Gattoni.

Gattoni entró y cometió un error clave

Y Gattoni fue verdugo del propio Sevilla. Es que el ex San Lorenzo se durmió en una jugada en donde estaba de espaldas y ante dos jugadores de Valencia. No la despejó, Gozálbez se la robó y el balón le quedó en el área a un Javi Guerra, que no falló y puso el 2-1.

Sobre el final, Sevilla tuvo el empate con un remate de Suso, pero Mamardashvili la sacó al córner para sostener el 2-1 definitivo. Valencia inicia con el pie derecho, mientras que el local sufre.