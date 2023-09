Jordi Alba ha sido una pieza fundamental en el esquema del FC Barcelona durante años. Su velocidad, técnica y capacidad para conectar con los delanteros, siendo uno de los mejores socios de Lionel Messi, lo convirtieron en uno de los laterales izquierdos más destacados del mundo.

A lo largo de su carrera en el Barça, Alba ha dejado huella tanto dentro como fuera del campo, siendo un referente para las nuevas generaciones.

Las palabras de despedida de Xavi Hernández a Jordi Alba

En la reciente despedida de Jordi Alba, Xavi no dudó en expresar sus sentimientos: “Ya te dije que queríamos todos, y yo el primero, que salieras con grandeza, creo que te lo mereces. Y si en algún momento te has sentido decepcionado, especialmente conmigo, pues me sabe mal. No ha sido nada personal, ya lo sabes. Te tengo mucho cariño, mucho respeto y admiración“.

Estas palabras reflejan la profunda relación que ambos compartieron, no solo como compañeros de equipo, sino también como amigos. Cabe recordar que juntos ganaron la Champions League 2015.

Ahora, el lateral español se encuentra jugando en el Inter Miami de la MLS junto a Messi y a Sergio Busquets, otras dos glorias del conjunto catalán.

El futuro del Barsa con Xavi

Con la partida de Alba y la llegada de Xavi al banquillo, el FC Barcelona se encuentra en una etapa de transición. Joan Laporta, presidente del club, mencionó que estamos ante la “nueva era de Xavi“.

Esto sugiere que el equipo catalán podría estar preparándose para una renovación profunda, buscando recuperar su esencia y volver a ser uno de los clubes dominantes en Europa.