LaLiga ‘culpa’ al Barcelona de la no vuelta de Lionel Messi

El presente de Lionel Andrés Messi por Miami no deja a nadie indiferente. Mientras se alista para iniciar un nuevo camino por las Copas del Mundo junto a la selección Argentina, voces puntuales como la de Javier Tebas vuelven a explicar los motivos por los cuales La Pulga no pudo retornar al Camp Nou de Barcelona. Se señala a planta noble del conjunto culé.

Era el deseo de todos por la capital de Cataluña, una deuda pendiente de Joan Laporta y por supuesto el deseo de un jugador que cambió para siempre la historia del Barcelona. Todo quedó en eso gracias a uan situación económica del club que todavía pasa factura y que Messi no quiso repetir tal y como se diese en el 2021. Javier Tebas habló con Olé del presente de Lionel Andrés y no dudó en señalar los motivos del frustrado arribo del rosarino a LaLiga.

“Leo tiene a su familia y su forma de pensar; además, creo que lleva algunos años buscando nuevas experiencias. Ojalá hubiese venido al fútbol español y nunca se hubiese ido al PSG. El final de esta película ha sido triste entre Messi y el fútbol español”, empezaba el presidente de la patronal desde Buenos Aires.

¿Dardo a Laporta?

Las relaciones entre el máximo dirigente de LaLiga y Barcelona se encuentran más que tocadas gracias a hitos como la Superliga, el caso Negreira o la propia actualidad económica del equipo blaugrana que parecen seguir pasando factura. Tebas afirma que toda la responsabilidad de no haber visto una era 2.0 de Lionel en España pasa por la junta directiva de Joan Laporta.

“Messi no terminó su carrera en LaLiga porque Leo y el FC Barcelona no se pusieron de acuerdo. Ojalá se hubiese podido quedar y terminar su carrera deportiva en España. Hubiese sido lo mejor para él, para mí y para el Barcelona”, palabras de Javier Tebas para señalar al Camp Nou y explicar que el no retorno del máximo anotador del certamen se debe única y exclusivamente al conjunto culé.

