Barcelona ya piensa en Sevilla, en LaLiga y lo hace con un nombre que marca la previa por todo lo alto. Lamine Yamal, a quien muchos piden ya como indiscutible en el equipo de Xavi a pesar de su corta edad, genera reflexiones de peso por parte de un Hernández que le compara con Lionel Messi en estos primeros meses por la ciudad condal. Será gestionado como La Pulga.

8 partidos y 2 asistencias acumula hasta aquí un joven cuyos 16 años no son un problema a la hora de verle en el césped. Sí el hecho de no situarle desde el inicio de los partidos o con mayor protagonismo en un Barcelona donde afición y medios piden por más galones. Xavi no duda a la hora de responder sobre el rol que debe cumplir un chico que no olvidemos, vive sus primeros meses como profesional.

En la rueda de prensa previa al duelo con Sergio Ramos y compañía en Cataluña, Xavi no dudó en analizar cómo se deben tratar a esos talentos innatos a los que se les carga la mochila en cada jornada: “Lo tratamos como alguien que tiene 16 años que está en formación. Estamos muy cerca de él. Lo vemos bien, porque está en formación. Se las verá con Ramos o Navas, animales competitivos con 36 años”.

La comparación con los inicios de Messi

“Son buenos ejemplos, la gestión Rijkaard con Leo. Tuvo lesiones al principio. Hay que ir con cautela con Lamine. Nos ayudará”, reflexionaba Xavi sobre ese rol de subversivo, de suplente de lujo y variante que tanto La Pulga como Yamal viven en esos inicios por el primer equipo del Barcelona. La comparación llega luego de una pregunta sobre si el actual DT de los culés apostará por llevarle poco a poco sobre el césped. Calidad antes que cantidad.

Para muchos Yamal supone el heredero de Messi, el mayor talento de La Masía desde los tiempos de Leo. Si bien las comparaciones siempre serán odiosas para quien sea puesto en la misma oración por Barcelona junto a La Pulga, Xavi reflexiona sobre el futuro a corto y mediano plazo de un joven que con apenas 16 años encima, ya genera debates sobre los onces del vigente campeón de LaLiga. ¿Juega ante Ramos?

Renovación inminente

“Lamine Yamal firmó su nuevo contrato con el Barça en julio, antes de la gira de pretemporada de verano. La ceremonia formal de firma y anuncio se llevará a cabo el lunes 2 de octubre. El Barça confirmará el nuevo contrato de Lamine válido hasta junio de 2026, límite para jugadores de 16 años”, palabras de Fabrizio Romano en sus redes sociales para mostrar la confianza en un joven que sigue creciendo puertas adentro del vestuario y el club. Lunes, día grande.

Barcelona espera por otra noche de LaLiga mientras el presente de Yamal es discutido tanto por prensa como aficionados de un conjunto culé que desean verle con un mayor protagonismo en el césped. Hoy ante un Sevilla que llega al alza, veremos como gestiona Xavi a un adolescente que continúa generando comparaciones con un tal Lionel Andrés Messi en Can Barça.