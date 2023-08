16 años, una proyección sin límites y prisas por cerrar su renovación. Así se levanta la ciudad de Barcelona cuando se mira por el futuro a mediano plazo de la última joya que haya salido de La Masía. Lamine Yamal, cerca de tener un contrato profesional que también existirá por una particular ‘amenaza’ de Real Madrid.

Jorge Mendes vuelve a mostrarse como el principal nombre a convencer de cara no perder un talento al que muchos ya ponen el eslogan de heredero de Lionel Andrés Messi y que con apenas 16 veranos encima irrumpe con fuerza en las primeras jornadas el equipo de Xavi Hernández. Medios como Sport y Mundo Deportivo no dudan, Yamal renovará con Barcelona en una operación celebrada por cada rama del Camp Nou.

Se habla de un contrato por tres años y hasta el 2026. ¿Por qué? La Ley de Protección del Menor en España y las voluntades de Mendes se hacen claves para entender como Yamal no estará ligado a la ciudad condal por 5 o 6 temporadas. Barcelona acepta a corto plazo la operación mientras Diario AS nombra a diversos actores en la sombra que no facilitarán las cosas en el futuro.

Entorno Merengue

AS afirma que el padre del jugador es un hincha absoluto de Real Madrid y que dicho hecho no termina de calar bien en la junta directiva de Joan Laporta. No se cree que los blancos busquen arrebatarle la joya al Barcelona, más sí que en un futuro su familia genere algún tipo de contacto con el Santiago Bernabéu: “Preocupará cuando llegue el momento de hacerle un super contrato…A nivel de millones Real Madrid puede hacer daño”.

Dicho problema llegará más adelante y ahora mismo lo único importante pasa por entender como Lamine Yamal seguirá ligado al club de Cataluña por tres años y de manera profesional. Barcelona respira y seguirá disfrutando de un joven que este viernes puede ir convocado con España para las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa de Alemania en el 2024.

¿Cuáles son los refuerzos del Barcelona durante este mercado?

Barcelona, hasta el momento, confirmó los fichajes de Ilkay Gündogan (Manchester City), Íñigo Martínez (Athletic Club) y Oriol Romeu (Girona) durante este mercado de verano. Además, retornaron Ez Abde (Osasuna) y Clément Lenglet (Tottenham) de sus respectivos préstamos.