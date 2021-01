¿Vendrá con Jennifer López? Alex Rodríguez quiere entrar en la Liga MX

Si bien no logró hacerse con la propiedad de los New York Mets, la ex superestrella de la Major League Baseball (MLB), Alex Rodríguez, está muy interesada en meterse en el negocio de las franquicias deportivas y ha puestos sus ojos en un lugar muy especial: la Liga MX.

El portal Mediotiempo, a través de su sección Toque Filtado, dio a conocer que el otrora bateador de los New York Yankees estaría dispuesto en adquirir un equipo de la competición, una información que ya es conocida tanto por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) como por los otros dueños.

"La idea del expelotero de incursionar en el futbol nacional no queda como una mera intención o como palabras que se las lleve el aire. La realidad es que los dueños de los equipos y la propia FMF ya saben de este tema y se estaría analizando", señala la publicación.

A-Rod quiere entrar en la Liga MX



Para avalar su intención de invertir en el balompié mexicano, la actual pareja de la actriz y cantante Jennifer López ostenta un importante poder financiero, con una fortuna cimentada en sus ganancias como jugador de Grandes Ligas e inversiones en bienes raíces.

Alex Rodríguez, astro de los New York Yankees estaría interesado en ADQUIRIR EQUIPO de Liga MX https://t.co/mtWHol1te9 pic.twitter.com/stSg67t3Yc — MedioTiempo (@mediotiempo) January 8, 2021

De hecho, tanto Rodríguez como J-LO estaban dispuestos a invertir poco más de $2,900 millones de dólares en adqurir el 95 por ciento de la propiedad de New York Mets, donde también iban a participar figuras de la NBA y NFL, la cual finalmente quedó en el filántropo Steve Cohen.

Habrá que estar atentos para ver los próximos pasos de A-Rod y si es que finalmente buscará invertir en el fútbol mexicano, lo que le traerá glamour y brillo a la competición.

