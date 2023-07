El futuro de Kylian Mbappé es asunto de máxima preocupación en el entorno de Paris Saint-Germain (PSG). El presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi ha vuelto a hablar del tema durante la presentación de Luis Enrique.

La situación de Kylian Mbappé de cara a este mercado de pases no está para nada clara. Con su negativa de renovar su contrato, el club lo forzaría a dejar el Parc des Princes en las próximas semanas.

El contrato del francés finaliza el 30 de junio del próximo año, por lo que sadría de PSG gratis al culminar la temporada. Sin embargo, su salida como agente libre no está en los planes del club.

Al-Khelaïfi fue claro con el futuro de Mbappé

El presidente de PSG declaró ante la prensa durante la presentación de Luis Enrique como nuevo entrenador. Las preguntas sobre la principal estrella del plantel no tardaron en llegar. “No queremos perder gratis al mejor jugador del mundo, es imposible” dijo.

“Nuestra posición es muy clara. Si Mbappé quiere quedarse, nosotros queremos que se quede, pero debe firmar un nuevo contrato. No podemos permitir que se vaya gratis. Él no está pensando en marcharse gratis. Si alguien ha cambiado su cabeza, no es nuestra culpa” añadió.

Dos semanas para decidir

El predidente le da un máximo de dos semanas al jugador para tomar su decisión. “Kylian Mbappé lo tiene que decidir la próxima semana o dentro de dos semanas. No más que esto. Nadie es más grande que el club, ningún jugador, ni siquiera yo. Está muy claro”