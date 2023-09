8 puntos sobre 15 acumula hasta aquí un PSG que a 18 de septiembre firma el inicio de temporada más pobre desde lo numérico en la era Qatar. L’Equipe afirma que Luis Enrique sigue más que respaldado por una junta directiva con la que tuvo diversos roces a lo largo del verano y gracias a nombres puntuales como Kylian Mbappé o Marco Verratti. El choque ante Borussia Dortmund, vital para que todo siga su curso.

La derrota ante Niza por 2-3 y en el Parque de Los Príncipes confirmó las malas sensaciones de un proyecto que ha cambiado estrellas por equipo, leyendas por trabajadores sobre el césped y que todavía asume cambios de peso en toda la plantilla. Los movimientos del final de mercado generaron tensiones que si bien de momento no ponen en duda el futuro de Luis Enrique, muestran la diferencia de opiniones que existe entre este y los Nasser Al-Khelaifi o Luis Campos.

“Hubo desacuerdos. Sobre Marco Verratti, por ejemplo, Luis Enrique no estaba convencido de separarse del italiano. Pero se dejó convencer, por motivos económicos y porque le explicaron que el italiano no era un modelo en cuanto a vida sana y podía tener una mala influencia en sus compañeros”, dicta L’Equipe a la hora hablar de la venta del italiano rumbo a Qatar en una operación que supera los 45 millones de euros. El ex entrenador del Barcelona pretendía mantenerle.

Mbappé, tema aparte

Mucho desgaste a la hora de hablar del futuro del delantero: “Otro tema delicado: Mbappé. Desde el inicio de la crisis, cuando el delantero envió la carta indicando que no aplicaría su año extra de contrato, Campos sugirió una reacción mesurada. Le explicó a Al-Khelaifi que primero había que verlo como una carta de amargura, que sería contraproducente presionar al de Bondy, y sintió (como Luis Enrique, muy tenso por el tema) que sería complicado mantener las amenazas”.

L’Equipe explica que el trienio Campos, Al-Khelaifi y Luis Enrique sigue más unido que nunca, así como que se necesitan resultados inmediatos para terminar con una racha negativa que ya es catalogada de crisis por el Parque de Los Príncipes. El desgaste sufrido a lo largo de un verano donde sobre el final del mercado se realizaron operaciones de todo, factura para el presente de una entidad que por supuesto todavía trabaja para renovar a su estrella antes de que sea agente libre. 1 de enero, cada vez más cerca.

Las filtraciones de L’Equipe llegan apenas unas horas antes del enésimo comienzo de la UEFA Champions League para PSG. Este martes y ante Borussia Dortmund en casa inicia el grupo de la muerte junto a AC Milan o Newcastle para un equipo donde Luis Enrique comanda una revolución en todos los sentidos. Los cambios en la plantilla, así como las posturas alrededor de los Mbappé o Verratti, pasan factura en la capital de Francia.