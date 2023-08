Brice Samba se perfila como uno de los grandes proyectos en el arco de Francia. El futbolista congoleño, pero con nacionalidad francesa, ya ha sido llamado a la selección adulta y es titular indiscutido en el Lens, que este año disputará la Champions League.

Sin embargo, el portero de 29 años tuvo que recorrer un largo camino con más bajos que altos para llegar a su mejor nivel. Proceso en el que tuvo un amargo episodio con Marcelo Bielsa y que hasta puso en duda su carrera.

Es que en 2013 llegó al Olympique Marsella y justo un año después se firmó el fichaje del ‘Loco’. En ese minuto Steve Mandanda no venía en su mejor condición y asomaba como la chance para Samba. Incluso contaba con el apoyo del rosarino. Pero el destino decidió otra cosa y fue renegado al banco de suplentes.

“Estaba convencido que lo iba a reemplazar. Había hecho toda la pretemporada. Todo iba bien. Le caía bien a Bielsa, me decía que me tenía confianza pero finalmente no jugué. Fue muy difícil para mí. Llevaba un año y medio esperando esa oportunidad“, lamentó Samba a Onze Mondial. En total, solo disputó dos partidos con Bielsa, ambos por la Copa de Francia y la Copa de la Liga de Francia, que desapareció en 2020. Por lo que asumió el riesgo de buscar nuevos horizontes.

“Me sentí listo. Eso me dolió pero acabe comprendiendo que en Marsella no era el lugar donde debía florecer”, lamentó el portero. Pero tras su paso por el cuadro de Olympique, su carrera siguió por el Nancy, Caen y Nottingham Forest donde brilló en el ascenso a la Premier League en 2022.

Rendimiento que lo llevó al Lens y que en la reciente temporada destacó como el mejor portero por sobre Gianluigi Donnarumma, Pau López y Anthony Lopes entre otros.

En sus números destacó por mantener el arco en cero en 15 partidos, recibir la menor cantidad de goles (29) y con un porcentaje de 78% atajadas. Por lo mismo en el club lo celebraron como una verdadera estrella su renovación hasta 2028.

“Obi-Wan Kenobrice no se ha pasado al lado oscuro de la fuerza”, recalcaron en el club haciendo relación a su relevante papel tal como ocurrió con el jedi en Star Wards.