Marcelo Bielsa ya tiene una proyección de lo que será la convocatoria para la selección de Uruguay en el inicio de las clasificatorias al Mundial 2026. Sin embargo, el ‘Loco’ no podrá contar con uno de los jugadores que catalogó como “soñado para cualquier entrenador“.

Esto trata de Rodrigo Bentancur, que sigue su proceso de recuperación tras la grave lesión que sufrió jugando la Premier League por Tottenham. El nacido en Nueva Helvecia confirmó que no podrá estar en al menos las primeras dos fechas contra Chile y Ecuador.

Cuando Bielsa participó en el tercer ‘Congreso Internacional para Entrenadores de Fútbol’ analizó en profundidad a la selección de Uruguay dirigida por el ‘Maestro’ Tabárez. En dicha instancia no guardó elogios sobre Bentancur. “Es como Andrea Pirlo, que a lo mejor no tiene una gran recuperación pero sí una elaboración del juego“, destacó el ‘Loco’ sobre el ex Boca Juniors.

El futuro de Bentancur

Además recalcó su labor polifuncional dentro de la cancha. “Es un jugador soñado para cualquier entrenador porque puede ser cinco y hasta participar como doble diez, y eso que antes se decía que el que jugaba en varios puestos no jugaba a nada“, enfatizó el actual adiestrador de Uruguay.

Pese a los elogios, Bentancur de 26 años no pudo ser convocado en los primeros amistosos de la ‘celeste’. Esto porque todavía se encuentra en proceso de recuperación tras sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el duelo que disputó Tottenham con Leicester City en febrero del 2023.

“Necesito de dos meses más de recuperación”, confesó el jugador a un hincha de los ‘Spurs’ cuando acudía a seguir con su proceso de rehabilitación.

El formado en el Club Artesano de Nueva Helvecia ha destacado la llegada de Bielsa y reconoció su gran labor dentro y fuera de la cancha.

“Es una persona que vive el fútbol muy intensamente. Lo noté al ver sus reacciones en el banco de suplente durante los partidos. Tiene una idea de juego muy buena de atacar y ser agresivos a la hora de marcar”, expresó Bentancur.