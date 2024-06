Kylian Mbappé y PSG se encuentran en guerra. Montos cercanos a los 100 millones de euros son el botín a repartir en un divorcio que ya llega a oídos de FIFA y que deja escenarios más que claros de cara al futuro de ambos protagonistas. Las consecuencias para el Parque de Los Príncipes en caso de no llegar a un acuerdo con el nuevo jugador del Real Madrid, más que contundentes.

Repasemos lo ocurrido. La marcha de Mbappé del PSG ha coincidido con el impago de sueldos y primas por rendimiento que eran desveladas por L’Equipe días atrás. ¿Por qué no quieren pagarle a Kylian lo que se encuentra en su contrato? Por viejas promesas del jugador a Nasser Al-Khelaifi de no salir del club galo sin dejar dinero en caja. Real Madrid no pagará traspaso por el delantero, motivo por el cual desde el Parque de Los Príncipes entienden que esos montos de sueldos y primas les pertenecen. Mbappé dejaba en claro por mayo que no perjudicaría a la que ha sido su casa desde el 2017: “Tenemos un acuerdo que favorece a las dos parte”.

Pero ahora Kylian reclama estos montos. Su salida de París coincide con una relación rota con Nasser Al-Khelaifi tal y como desvelan desde Le Parisien o L’Equipe. La demanda ya se encuentra tramitada y PSG se enfrenta a duras consecuencias en caso de no pagar montos que fueron ofrecidos al jugador justamente por el club en su renovación por el 2022. No poder fichar en dos mercados seguidos es el gran miedo que asoma en el horizonte.

“Podrá sancionarse a aquellos clubes que se retrasen en sus pagos más de 30 días sin la existencia de, en principio, base contractual que lo contemple…Se solicita a los clubes que cumplan con las obligaciones económicas contraídas con jugadores y otros clubes, conforme a las condiciones estipuladas en los contratos firmados”, dicta el artículo 12 bis dl Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores de FIFA que preocupa en PSG. Ya han pasado casi 90 jornadas, pero hasta aquí Mbappé no había puesto en marcha a sus abogados en la causa.

La despedida de Mbappé y Nasser Al-Khelaifi en PSG: IMAGO

Pero ojo por qué todavía FIFA no puede meter mano. La ecuación pasa a corto plazo por los juzgados de la Ligue 1 de Francia, luego puede irse al derecho laboral francés y finalmente UEFA. No es un proceso sencillo para llegar a Zúrich, pero los precedentes en este sentido hablan de un periodo de casi 12 meses antes de que el máximo ente del fútbol mundial sea el encargado de dictar sentencia. Sino hay acuerdo con Mbappé antes de esto, el castigo se encuentra ya prácticamente definido.

¿Por qué PSG le debe 100 millones a Mbappé?

La renovación del delantero en el 2022 dejó un sueldo anual de 72 millones de euros. No se le pagaron los meses de abril, mayo y de momento junio. Si a esos 18 millones le sumamos la prima de fidelidad que el delantero debía recibir en verano del 2023 por otros 80 y que no fue abonada, la cifra final roza el centenar de millones de euros. En términos económicos supone una sangría para el Parque de Los Príncipes.

Mbappé jugaría ante Polonia

Toda la trama comentada coincide con su participación en la Eurocopa. Tras la victoria por la mínima ante Austria y el empate a ceros ante Países Bajos acelerarían la entrada del delantero luego de su fractura de nariz. Salvo giro de 180 grados, por Le Parisien afirman que habrá minutos para Mbappé ante Polonia mañana en el Signal Iduana Park de Dortmund.