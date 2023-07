“Kylian Mbappé quiere jugar en Real Madrid y Real Madrid quiere a Kylian Mbappé”, abre la web de L’Equipe por estas horas. Arabia Saudita no es una posibilidad para el delantero, quien incluso fue relacionado con Barcelona a lo largo de las últimas horas y que sigue esperando por fechas marcadas en el calendario de cara a solucionar su situación con PSG. Afirman que desde la casa blanca se ha dado el primer paso.

Desde el verano del 2017 que el Real Madrid no tiene otra prioridad que no sea el campeón del Mundo en Rusia. Se hicieron intentos de todo tipo para sacarle de Mónaco, para ficharle desde el Parque de los Príncipes e incluso para incorporarle de manera gratuita antes de que el dinero de Qatar triunfase. El Fair Play Financiero de la UEFA y las necesidades del PSG obligan a todas las partes a entenderse.

Se dice en Francia en primer lugar que Mbappé prefiere un año sin jugar en París que 12 meses en Arabia. Por L’Equipe no dudan en que el Real Madrid se encuentra detrás de todo lo que viene ocurriendo alrededor del delantero y Nasser Al-Khelaifi, así como que los merengues no pondrán nunca su cara de manera oficial en la trama. No solo porque hay miedo a fracasar como ha ocurrido en otras ocasiones, sino porque igualmente no hay relación con PSG o alguien del club. ¿Entonces?

Primer paso

L’Equipe afirma que antes del 31 de julio será imposible ver a alguna de las partes moverse, pero que desde ese momento todo tomará otra velocidad. Afirman en el medio galo que tanto Real Madrid como PSG han contratado los servicios de diversos intermediarios de cara a agilizar los trámites de una operación donde repetimos, ninguna de las partes quiere verse con el otro. Los egos, celos del pasado y nula relación harán que nunca veamos a la casa blanca decir públicamente que quiere a Mbappé.

Mientras tanto todo seguirán siendo rumores, intentos de otros clubes del viejo continente por conseguir el favor de Kylian y un PSG que si puede, no le venderá al Santiago Bernabéu. L’Equipe sentencia que en la sombra y sin ruido, se ha dado el primer paso para que empiece la negociación para llevar a Mbappé al Real Madrid.