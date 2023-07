El futuro de Kylian Mbappé es el gran tema de este mercado de pases, pero sólo el Al-Hilal de Arabia Saudita ha presentado una oferta formal. Y ahora el futbolista ha tomado su decisión al respecto.

Tras el visto bueno del PSG, y también de su propia familia, todo quedaba en el propio Kylian, quien se mantuvo firme en su postura a pesar de todo ello.

Mbappé toma su decisión con respecto a la oferta del Al-Hilal

El diario francés L’Equipe acaba de confirmar lo que se rumoreaba en las últimas horas: Kylian Mbappé no quiere irse a Arabia Saudita, y por ello ha rechazado la oferta del Al-Hilal.

De acuerdo a la información, este miércoles los representantes del club saudí se acercaron a París con la oferta formal, pero el futbolista se ha negado a discutir la situación con los mismos. Todo ello a pesar de que el Paris Saint-Germain le permitió hacerlo.

La oferta formal era de unos 300 millones por el trapaso, los cuales irían para el conjunto francés, mientras que a nivel personal, le ofrecían hasta 700 millones al futbolista. No obstante, su intención es seguir en el máximo nivel del fútbol europeo y no está dispuesto a dejarlo.

De momento el PSG le ofrecería ver toda la temporada desde la grada, ya que el futbolista no firmará una extensión en su contrato, y no quieren perderlo libre en el próximo mercado. Pero como siempre decimos, la situación de Mbappé no está ni mucho menos resuelta, y seguramente tendremos más novedades en las próximas horas.