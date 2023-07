Y finalmente llegó el día donde Nasser Al-Khelaifi y Kylian Mbappé se volvieron a ver las caras. Estrella y CEO del París Saint Germain convivieron durante la charla de presentación de la pretemporada en la capital francesa mientras el futuro del delantero continúa en el aire. Hubo discurso a las caras nuevas del proyecto y un mensaje muy claro para el crack de Le Bleus: “El que no quiera jugar no debería estar aquí”.

Tras varias semanas de absoluta locura, de declaraciones de todo tipo y de un sinfín de filtraciones, PSG se vio las caras con un Nasser Al-Khelaifi que tras darle la bienvenida a las nuevas caras del equipo dirigido por Luis Enrique, dedicó un especial discurso a la plantilla donde por supuesto se encontraba presente Kylian Mbappé. L’Equipe y Le Parisien se mantienen en su información sobre el deseo por renovar al pretendido por Real Madrid.

“Nadie está por encima de la institución, tampoco yo, y el que no quiera jugar por el escudo o no lo respete no debería estar aquí. El club ha construido las mejores instalaciones del mundo (Poissy) para que los jugadores prosperen, ahora no hay excusas”, empezaba el discurso de Nasser Al-Khelaifi según apuntan los principales medios galos.

Lo que viene

Todo finalizó con mensajes de apoyo, promesas y una petición por darle al PSG lo que tanto le ha faltado en estos últimos meses: “No os va a faltar nada. Nos tenemos que concentrar en rendir y luego vendrán los resultados. Podemos hacer un gran fútbol y los jugadores tienen que corresponder a los aficionados y al club que les apoya”.

Medios como MARCA o AS aseguran que dichas que palabras no cambian la postura de Mbappé. Decidido se encuentra el delantero a dejar el club como agente libre en 12 meses, hito que no encaja con lo que pretende un PSG que pone fechas a sus palabras. Se especula con que Fayza Lamari pasará por la sede del club.

Renovación o venta antes del 31 de julio. Este es el límite que se pone un París Saint Germain que sigue dedicando palabras a Mbappé y que negocia una renovación tan difícil como costosa por estas horas. La portada de MARCA indica que hasta esa fecha PSG tiene el aval de Qatar para encontrar una prolongación de contrato. Sino ocurre, Kylian va al mercado.