Sino renueva PSG le quiere fuera, Real Madrid sueña con su arribo desde el silencio y nadie parece estar dispuesto a atender a todas sus peticiones. ¿Por qué? El futuro de Kylian Mbappé se escribe junto a la palabra dinero o mejor dicho, en una operación que por lo menos en España se tasa en casi 400 millones de euros. Esperar al 2024 sigue en la hoja de ruta de la casa blanca.

El delantero regresó ayer a la disciplina del PSG, hoy se verá por primera vez con Nasser Al-Khelaifi (junto al resto de sus compañeros) y los tiempos dados por Qatar se acortan. Mbappé tendrá que decidir alrededor de lo que quiere en una carrera donde a día a de hoy solo aparecen tres vías posibles. Renovación en Paris, salir libre en 2024 o un traspaso, no hay más a 18 de julio.

PSG se niega a perderle gratis, pues entre sueldos, primas y no recibir montos por su estrella en la capital francesa estudian que la salida de Kylian Lotin en 2024 dejaría un hueco superior a los 350 millones de euros tal y como han comentado medios como MARCA, L’Equipe o Le Parisien. Real Madrid aguarda y tiene un colchón económico para traerle que por supuesto dependerá de las peticiones de Qatar. Que cada uno le ponga el precio que crea merecer.

¿Le puede despedir PSG?

Diario AS apunta que el conjunto Merengue cerró la temporada con un beneficio de 128 millones de euros que se suma a lo guardado para Mbappé. La camiseta número ‘9’ sigue libre, existen créditos bancarios aprobados por cerca de 265 ‘kilos’ y solo se necesitan un par de llamadas desde París para poner en marcha la maquinaria. Eso sí, los montos asustan a más de uno y desmarcarse de la novela hasta el 2024 empieza a sonar a algo más que un simple escenario.

Si Mbappé se negase a salir de Paris este verano o a renovar, la realidad es que PSG no podrá ni ponerle en el mercado u obligarle a aceptar un destino lejos del Parque de Los Príncipes. La nueva normativa FIFA es clara en este sentido e incluso una recisión de contrato supondría duras penas para un proyecto que no olvidemos, ha dejado en claro que no puede fichar hasta que el crack de 24 años decida que hacer.

Renovación millonaria, libertad en el 2024 o un traspaso que en Madrid tasan entre sueldos, primas, acuerdos comerciales, traspaso y comisiones en 393 millones de euros. ¿Vale la pena invertir esto por un jugador que queda sin club en menos de seis meses? De momento y por AS afirman que nadie se opone al gasto del siglo.