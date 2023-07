Sergio Rico evoluciona favorablemente tras el accidente que sufrió en mayo de este año, tras caer de un caballo y sufrir un traumatismo craneoencefálico. Esto debido a que su esposa confirmó que abandonó la UCI del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

De esta forma el portero del PSG ahora está en planta y continúa con su tratamiento médico por lo ocurrido en la aldea de ‘El Rocío’ en Huelva, tras el duelo ante el Estrasburgo y que permitió al cuadro francés salir campeón de la Ligue 1.

Así lo comentó su esposa Alba Silva, quien entregó nuevos detalles sobre la situación del arquero de 29 años. “Le han subido a planta gracias a Dios y va todo muy bien. Estamos muy contentos (…) Ahora podemos estar con él 24 horas. Está muy bien de ánimo. Todos han sido un salvavidas para mí: mi madre, mis amigas, mi hermana“, expresó.

Pese a ello, indicó que todavía no hay plazo para el alta ni mucho menos para un posible retorno a las canchas. “No nos han dicho nada más, de momento a planta y él va muy bien. No sabemos más de momento“, agregó Silva desde el recinto médico.

A través de redes sociales, la también periodista publicó una imagen junto a Sergio Rico con un emotivo mensaje en medio de su recuperación. “Una vez más, tan orgullosa de ti“, recalcó.