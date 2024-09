El entrenador Gerardo Martino anunció que Lionel Messi sí viajaba con Inter Miami para el partido contra Atlanta United y todo cambió. Los jugadores rivales y aficionados estaban a la expectativa de enfrentar y ver al jugador argentino, por lo que el arquero Bradley Guzan no dudó en tener una reacción cuando se encontró a Leo a la salida del estadio.

Cada vez se le ve con mejores sensaciones. Luego de pasar 105 días sin jugar por una lesión de ligamentos en el tobillo derecho, Messi volvió a las canchas en la victoria por tres goles a uno contra Philadelphia Union del 14 de septiembre, y la sorpresa no solo fue que lo hizo desde el arranque del partido, también anotó dos goles y dio una asistencia.

“La verdad que un poco cansado. La humedad y el calor de Miami no ayudan mucho tampoco, pero tenía muchas ganas de volver, mucho tiempo fuera de las canchas. De a poquito me fui entrenando con el grupo, me fui encontrando bien y por eso decidimos que iba de arranque. Muy contento y feliz”, dijo Leo Messi antes de recibir el premio como ‘Icono del Partido’.

Messi recibió la noticia que la MLS lo eligió el jugador de la fecha 32, pero no había tiempo para celebrar, y emprendió el viaje con Inter Miami para enfrentar a Atlanta United y acercarse aún más a la posibilidad de ganar el Supporters’ Shield. Aquel trofeo que le dan al equipo que termina con la mayor cantidad de puntos en la liga de Estados Unidos. No es el campeón, ese se define en Playoffs.

La decisión de Gerardo Martino fue que Lionel Messi iniciara como suplente contra Atlanta United. La idea es que siga sumando ritmo de juego tras una larga recuperación y, en esta ocasión, le dieron más de 30 minutos. ¿Cómo le fue? El ‘10′ argentino ingresó con el partido a favor de Inter Miami por dos a uno y tuvo la posibilidad de marcar el tercer gol, pero el arquero Bradley Guzan salvó el disparo de gran manera, y terminó siendo clave para que llegara el empate del equipo local.

La épica reacción del arquero de Atlanta United con Messi a la salida del estadio

Inter Miami empató 2-2 contra Atlanta United en condición de visitante ante 67.795 aficionados y a la salida del estadio Mercedes-Benz, el arquero Guzan se encontró con Leo Messi y no dudó en saludarlo y pedirle que si se podía tomar una foto con sus hijos y sobrinos. Siete niños se acercaron al ’10’ argentino, se tomaron la fotografía y le pidieron que les firmara la camiseta de Inter Miami que, salvo una niña, los demás todos llevaban. ¡Video!

¿Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi con Inter Miami en la MLS?

Con cinco partidos por jugar en la temporada y la clasificación asegurada a los MLS Playoffs 2024, cada encuentro empieza a ser clave para Inter Miami si quiere ganar el trofeo Supporters’ Shield y tener más argumentos para recibir el cupo al Mundial de Clubes 2025 que le dan a un equipo del país anfitrión. Dicho esto, el próximo partido de Messi, Luis Suárez y compañía es contra New York City el sábado 21 de septiembre a las 14:00 ET (15:00 ARG) en condición de visitante.