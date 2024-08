En esta ocasión, la rivalidad salió de la cancha y llegó a un terreno que hasta el 21 de agosto de 2024 era desconocido para Cristiano Ronaldo. Incluso, muchos seguidores de Lionel Messi tampoco sabían que el jugador argentino tenía un argumento para darle la pelea a CR7.

Si se trata de lo deportivo, los últimos días no fueron nada buenos para Cristiano. El delantero portugués disputó con Al-Nassr la Supercopa de Arabia Saudita, y a pesar de que anotó el primer el gol de partido, terminó por llenarse de impotencia al ver como Al-Hilal les remontó el partido, y los goleó por cuatro goles a uno.

¡Y eso no fue todo! Cristiano Ronaldo volvió a ser testigo directo de cómo el grito ‘Messi, Messi’ empezó a bajar por las tribunas de un estadio en Arabia Saudita y llegó a más de un millón reproducciones en X. La hora de pasar ese mal rato ya iba a llegar para CR7 con el valor agregado de recibir un premio impensado.

“Cuando le pides a Cristiano Ronaldo no compartir información sobre su nuevo proyecto“, fue la voz que se escuchó en el video que publicó CR7 antes de hacer el anuncio con el que superaría a Leo Messi en tan solo una hora. El nuevo emprendimiento iba llegar con récord incluido.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. (Foto: Getty Images)

El misterio llegó a su fin con el siguiente mensaje de Cristiano en X: “La espera ha terminado. ¡Por fin está aquí mi canal de YouTube! Siuu…Suscríbete y únete a mí en este nuevo viaje”. Los seguidores arribaron en 3, 2, 1… Pasó una hora y CR7 se puede dar el lujo de presumir que superó los más de 2.2 millones que tiene Messi en YouTube y, además, rompió el récord histórico de alcanzar el millón de suscriptores tras 90 minutos que pasaron desde la apertura del canal llamado ‘UR Cristiano’. ¿Algo más? ¡Claro que sí!

Cristiano superó a Messi en tan solo una hora y recibió un premio inesperado

Al no tener un canal de YouTube, quién iba a pensar que Cristiano Ronaldo iba a ganar este premio, pero en tan solo 90 minutos lo consiguió. El nuevo canal de YouTube de CR7, ‘UR Cristiano’, no solo superó los suscriptores de Messi en una hora, también le dio al portugués el ‘Premio Creador de Oro’ que otorga YouTube cuando se supera el millón de suscriptores. Y hay otra distinción que viene en camino, ya que ‘UR Cristiano’ cruzó la barrera de los diez millones de suscriptores y recibirá el ‘Premio de Creador Diamante’.

¿Cristiano Ronaldo invitará a Lionel Messi a su canal de YouTube?

Ya hubo una pista sin querer queriendo. Durante la ceremonia de premiación de la Champions League en agosto de 2019, Cristiano le hizo una invitación pública a Lionel Messi: “Espero que nos juntemos a cenar”. Luego, llegó la respuesta de Leo en septiembre del mismo año cuando le dijo al diario Sport, de España, que “no tengo problema. Siempre dije que no tengo problema con él, que no éramos amigos porque no habíamos compartido un vestuario. Siempre que nos vimos fue en galas o en premios. Incluso en la última es cuando más hablamos y más cercanos estuvimos”.