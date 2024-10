La temporada regular de la MLS 2024 está muy cerca de acabarse para darle la bienvenida a los Playoffs, pero no por eso van a faltar los partidos para que Lionel Messi sea protagonista. En esta ocasión, jugó poco, pero hizo que el entrenador de Toronto FC le apuntara a sus hinchas tras la derrota contra Inter Miami.

Con una victoria por tres goles a dos contra Columbus Crew con dos anotaciones de Leo Messi, Inter Miami llegaba al partido vs. Toronto FC como el ganador del trofeo Supporters’ Shield por asegurar ser el equipo con más puntos al final de la temporada regular. El jugador argentino iba a iniciar como suplente.

Luego de pasar 105 días sin jugar por una lesión de ligamentos en el tobillo derecho, Messi regresó a Inter Miami el 14 de septiembre. Desde esa fecha, el ’10’ argentino vio acción en cinco partidos y 389 minutos. Era el momento de darle un descanso para que iniciara en el banco de suplentes, pero eso no impidió que los hinchas de Toronto FC reaccionaran de una manera que hizo al entrenador John Herdman hacer unas polémicas declaraciones.

Aunque Lionel Messi ingresó al minuto 16 del segundo tiempo, el partido entre Inter Miami y Toronto FC tenía todo para terminar en empate hasta que apareció Leonardo Campana. El delantero ecuatoriano abrió el balón para Luis Suárez y llegó sobre el punto penal para marcar el gol de la victoria al tercer minuto de adición.

Messi y un hincha en el partido Toronto FC vs Inter Miami. (Foto: Imago)

Luego de la derrota de Toronto FC, el director técnico John Herdman señaló que

“pienso que lo hicimos bien contra Messi”. Hasta ahí la razón dijo presente en las declaraciones del entrenador, ya que Leo no tuvo tiros a puerta en los 29 minutos que jugó. Sin embargo, llegó el momento de darle la bienvenida a la polémica con un contundente mensaje para los hinchas del equipo local que alentaron al ’10’ de Inter Miami.

El DT de Toronto FC le apuntó a sus hinchas por alentar a Messi

Entre los 30.217 asistentes que asistieron al estadio BMO Field, la mayoría tuvo una muestra de aliento o respeto hacia Lionel Messi en lugar de alentar a Toronto FC y hacerle sentir a Inter Miami que estaba jugando como visitante. Por ese motivo, Herdman no dudó en dar unas polémicas declaraciones. “Es duro, eh. Estás en un juego como ese y esperas que los últimos 30 minutos se sientan como una olla a presión para todos y se sintió como un circo. Sabes, cuando traes al mejor jugador que jamás haya existido en la tierra, quiero decir… ¿Qué esperas? Quiero decir, es simplemente un regalo para los fanáticos, la gente de Toronto, poder ver a ese hombre en persona. Entonces lo entiendo”, señaló el DT de Toronto FC.

El récord que Messi e Inter Miami pueden conseguir con una victoria más

La victoria contra Toronto FC del 5 de octubre de 2024, le dio la posibilidad a Inter Miami de poder conseguir un récord nunca visto en la historia de la MLS si logran una victoria más. En el caso que Leo Messi y compañía le ganen a New England Revolution el sábado 19 de octubre a las 18:00 ET (19:00 ARG) se convertirán en el equipo con la mayor cantidad de puntos de todos los tiempos en una temporada regular de la liga de Estados Unidos. Superarían las 73 unidades que New England Revolution hizo en 2021.