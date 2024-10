El efecto Lionel Messi en todo su esplendor capítulo número… Inter Miami viajó a Canadá para enfrentar a Toronto FC en la penúltima fecha de la temporada regular de la MLS 2024, pero el duelo entre ambas estrellas de los equipos tan solo se pudo ver un poco más de 10 minutos porque iniciaron en el banco de suplentes.

Sin embargo, este tiempo fue más que suficiente para que se diera una acción que hizo reaccionar al entrenador John Herdman. En la previa al partido del 5 de octubre, el DT de Toronto FC dejó en claro que una de las claves del encuentro iba a ser que sus jugadores no se dejaran llevar por la mística que representaba enfrentar a Leo Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y compañía.

“Tenemos que ganar este partido. Tenemos que mirar más allá del uniforme rosa, tenemos que mirar más allá de Beckham, tenemos que mirar más allá de todo el brillo y el glamur de este equipo (…) Es bastante obvio que cuando ves a un jugador como Messi en el campo puedes imaginar que es fácil quedarse boquiabierto“, afirmó el técnico de Toronto FC justo en la conferencia de prensa donde dejaría claro algo que no haría la estrella del equipo, Lorenzo Insigne.

Toronto FC tuvo una mala temporada y ya quedó eliminado de la posibilidad de clasificar a los MLS Playoffs 2024. Así que el DT John Herdman señaló que si no les iba bien contra Inter Miami “creo que nos daría vergüenza ir a buscar una camiseta“. Insigne hizo todo lo contrario con Lionel Messi.

Lorenzo Insigne y Lionel Messi. (Foto: Imago)

Lorenzo Insigne llegó en julio de 2022 como la gran estrella para Toronto FC que ya sabía lo que era ganar la Eurocopa con Italia en 2021. Sin embargo, no ha podido brillar por diferentes lesiones. Hasta último momento, el extremo estuvo cuestionable por molestias musculares en los gemelos, y cuando parecía que no iba a entrar al partido contra Inter Miami, ingresó y no fue mucho lo que pudo hacer. Al parecer, su objetivo era la camiseta de Leo Messi.

Salió campeón con Italia y su DT lo expuso por pedirle la camiseta a Messi

Luego de la derrota contra Inter Miami por uno a cero, al entrenador de Toronto FC le preguntaron en conferencia de prensa su opinión sobre el tiempo que pudo jugar Insigne con un poco más de 10 minutos, y en la respuesta lo expuso por lo que terminó haciendo. ¿Fue sin querer queriendo? “Se notaba que no tenía mucho que ofrecer. Creo que logró hacerse con la camiseta de Messi“, afirmó John Herdman sobre el delantero italiano.

La nueva marca que consiguieron Messi e Inter Miami en la MLS

Cuando parecía que la temporada podía quedarse sin títulos tras las eliminaciones en la Copa de Campeones Concacaf y en la Leagues Cup, Lionel Messi e Inter Miami no solo aseguraron el trofeo Supporters’ Shield por haber garantizado terminar como el equipo con la mayor cantidad de puntos en la temporada regular de la MLS. El club de la Florida también logró ser el cuarto club en la historia de la liga de Estados Unidos que llega al menos 70 puntos en una sola campaña regular.