Es una relación que dejó de ser entre jefe y empleado hace un buen tiempo. Yassine Cheuko, guardaespaldas de Lionel Messi, transcurría una segunda temporada trabajando para el jugador argentino en Estados Unidos muy tranquila y sin ser casi noticia, pero de un momento a otro fue el protagonista de un video que superó las 12 millones de reproducciones en X.

Luego de una primera campaña no completa en la que se desmintió que fue miembro de las fuerzas armadas de la marina de Estados Unidos y estuvo en la guerra en Afganistán, se empezaron a conocer más detalles del guardaespaldas de Leo Messi.

Yassine Cheuko reveló, según el diario ‘The Daily Mail’, que “Messi no me considera sólo su guardaespaldas sino también un amigo. Hablamos, reímos y conocemos nuestras personalidades juntos. Siempre me invita a almorzar y me trata bien”. Y eso no sería todo, una anécdota con el octavo Balón de Oro que ganó el jugador argentino demostró por qué se entienden con tan solo un gesto.

“Cuando ganó el Balón de Oro estábamos en el avión y me dijo: ‘¡Yassine, lleva el Balón de Oro en la mano!’ Le dije: ‘Está bien’. Al principio pensé que quería que lo llevara a otro lado y luego, cuando lo llevé, les dijo a su hijo y a su esposa: ‘El ganador del Balón de Oro al mejor guardaespaldas es Yassine’“, confesó Cheuko el 31 de julio de 2024.

Messi, un hincha del Barcelona y Yassine Cheuko. (Foto: Imago)

Con la claridad de lo cercano que son Leo Messi y Yassine Cheuko, llegó el momento para ver por qué el guardaespaldas del jugador argentino fue el elegido para cuidarlo desde que es jugador de Inter Miami. ¡Y no solo eso! Tan bien hizo las cosas que hasta entendió a la perfección la orden que le dio el ’10’ con un simple gesto que tendría millones de vistas en X.

Messi y su guardaespaldas llegaron a más de 12 millones de vistas con este video

Durante la victoria de Inter Miami contra Toronto FC en la penúltima fecha de la MLS 2024, un hincha con la camiseta del FC Barcelona entró a la cancha del estadio BMO Field y de inmediato Cheuko empezó a correr para intentar pararlo y empezar a ganar miles de vistas. El guardaespaldas de Messi alcanzó a detenerlo antes de que llegara a cumplir su sueño, pero Leo, con el simple gesto de acercarse a este fanático, dio la orden para que lo dejaran tomarse la foto y terminó aportando más que suficiente para que el video llegara a más de 12 millones de reproducciones en X.

La MLS anunció cuándo empiezan los Playoffs para Messi e Inter Miami

Luego de ganar el trofeo Supporters’ Shield por ser el equipo con más puntos en la temporada regular de la liga de Estados Unidos 2024, Inter Miami recibió el anuncio por parte de la MLS que iniciará la acción de la primera ronda de los Playoffs el viernes 25 de octubre a las 20:30 ET (21:30 ARG) en el estadio Chase contra el ganador del partido de Comodín de la Conferencia Este que enfrenta al octavo contra el noveno clasificado de la tabla de posiciones. La primera ronda de los MLS Playoffs se juega al mejor de tres partidos.