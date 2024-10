El mensaje del DT de Atlanta United a los hinchas que van a alentar a Messi contra su equipo

El partido que puede definir la clasificación de Inter Miami a las semifinales de la Conferencia Este en los MLS Playoffs 2024 está cada vez más cerca y Rob Valentino, DT de Atlanta United, no tardó en enviarle un mensaje a los hinchas que van a alentar a Lionel Messi contra su equipo. ¡Habló fuerte y claro!

Valentino ya sabe lo que es enfrentar a Leo Messi e Inter Miami en la temporada regular de la MLS. Atlanta United empató 2-2 contra el equipo californiano el 18 de septiembre en un encuentro en el que al jugador argentino le alcanzó con un poco más de 29 minutos para hacer reaccionar a los hinchas que estuvieron en el estadio Mercedes-Benz.

Este antecedente iba estar muy presente en Rob Valentino. La primera ronda de los Playoffs de la MLS al mejor de tres partidos empezó para Inter Miami con una victoria por dos a uno contra un equipo de Atlanta United que venía de jugar el martes 22 de octubre en la Ronda de Comodín. Tuvieron dos días de descanso.

“Decepción y cansancio porque siento, ellos (jugadores) sienten que estaban en el partido, ya sabes, y escucho los mensajes de Brad (Guzan) hacia ellos, tienen que volver a venir a Atlanta, levanten la cabeza, hay otro juego, así que de inmediato se muestra que su liderazgo es capaz de animar a todos y ese fue mi mensaje para ellos. En general, con todo lo que enfrentamos, han sido muy resistentes y el juego fue un poco caótico y la forma en que todo fue, pero estos muchachos siguen apareciendo en esos momentos y estoy muy orgulloso de eso”, afirmó el DT de Atlanta United en conferencia de prensa tras la derrota contra Inter Miami.

Messi en el partido Inter Miami v Atlanta United. (Foto: Imago)

Se esperan más de 67.000 aficionados en el estadio Mercedes-Benz para el segundo partido entre Atlanta United e Inter Miami por la primera ronda de los MLS Playoffs. Así que para empezar a palpitar lo que se vivirá en este encuentro del sábado 2 de noviembre a las 19:00 ET (20:00 ARG), Rob Valentino decidió dejarle algo claro a todos los hinchas que van a ir alentar a Messi.

El mensaje del DT de Atlanta United a los hinchas que van a alentar a Messi

Al DT de Atlanta United le preguntaron por el mensaje para los aficionados de su equipo de cara al partido vs. Inter Miami y empezó diciendo que “no puedo esperar a verlos, quiero decir, ya estoy emocionado por cómo será ese lugar“ . Luego, llegó el mensaje de Rob Valentino para los hinchas de Leo: “Toda la gente que viene a ver a Messi. Bueno… No hay problema, me encanta porque eventualmente, como la última vez, cuando las cosas nos iban bien, también estaban animando. Así que pueden venir y ver a las superestrellas, venir y ver a nuestro equipo pelear y competir, pero estos muchachos aún no han terminado “.

¿Qué pasa si Inter Miami pierde con Atlanta United en el segundo partido de Playoffs?

En el caso que Inter Miami pierda el segundo partido con Atlanta United en la primera ronda de Playoffs, se disputará un tercer encuentro para definir el equipo clasificado a las semifinales de la Conferencia Este. Si se da este escenario hipotético, Lionel Messi, Luis Suárez y compañía, tendrían la ventaja de jugar como locales, ya que se jugaría en el estadio Chase el sábado 9 de noviembre.

